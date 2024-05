Esfaqueado até a morte na frente de turistas. “Os clãs governam aqui”

O argumento de que um estrangeiro de origem somali foi morto a facadas e um homem ficou desmembrado e ensanguentado foi apenas o último episódio grave registado na estação Termini. Já em dezembro o foco estava na segurança do aeroporto romano, tanto que a prefeitura emitiu ordem para aumentar e intensificar as verificações e fiscalizações em todo o quadrante. E, no entanto, a escalada não parou: na noite de terça-feira o alarme soou na Piazzale dei Cinquecento. Alguns turistas chamaram a polícia ao verem a vítima caída no chão e duas pessoas correndo. Quando 118 profissionais de saúde chegaram ao local de Abdivahab Sulup Ghali, de 41 anos, de origem somali, nada foi feito: ele havia sido atacado com pelo menos duas facadas no peito e morreu minutos após o ataque. . A polícia e o Esquadrão Voador iniciaram imediatamente uma investigação. Graças aos relatos de algumas testemunhas e às imagens das câmeras de videovigilância, eles encontraram o agressor. Um estrangeiro de origem egípcia, de 41 anos, foi visto com outro homem – cujo estatuto ainda está sob investigação – num bar na Via Cernaia, não muito longe da Piazzale dei Cinquecento. Durante a busca, também foi encontrada uma faca, que a polícia forense está investigando: supõe-se que seja a arma do crime. Segundo os investigadores, a vítima conheceu o agressor, agora acusado de homicídio, num bar da Via Chernaya. Uma discussão eclodiu entre os dois na Station Square e se transformou em assassinato.

Alarme

Mas os alarmes na área da estação Termini disparam há meses. Há poucos dias – 12 de maio – Ataque violento e roubo com spray de pimenta: a estação Termini ainda tem alarme de segurança. O último episódio aconteceu na última sexta-feira via Jeopardy, quando Adelson LS, morador de Anzio, de 41 anos, foi esfaqueado no rosto. O alarme foi dado pouco depois das 19h, e policiais da ala voadora chegaram ao local e o encontraram caído no chão em uma poça de sangue: o homem de 41 anos havia batido a cabeça no chão devido ao golpe e ficou gravemente ferido . ferida Três dias antes, um jovem de 26 anos atacou e deu socos em duas mulheres que passavam por Giovanni Giolitti, espalhando o pânico e lutando para detê-lo até a chegada da polícia. “Esta é uma terra de ninguém. Nossos relatórios caíram em ouvidos surdos”, atacam os moradores.

intervenções

A questão da segurança na zona da estação, onde a vereadora da segurança, actividades produtivas e igualdade de oportunidades, Mónica Lucarelli, já interveio diversas vezes: “A zona envolvente da estação é constantemente monitorizada, os seus problemas são constantemente apresentados ao comissão provincial. Importantes obras de remodelação já estão em andamento na Piazza dei Cinquecento e nos arredores, o que tornará a área mais iluminada e segura.” Portanto, a aceleração para aumentar os serviços e controles: 1,5 bilhão de euros para percorrer as fileiras da polícia de trânsito para o projeto “estações seguras” Pedimos à prefeitura um grande plano que inclua a instalação de câmeras de videovigilância e a implementação de mais controles contra a depravação e episódios criminais.

