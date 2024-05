O alemão Bader compra coindu aos portugueses na Roménia – laconceria

Seleção alemã Bader Adquirido de uma empresa portuguesa Koindu Planta de produção em Arad Romênia, na Zona Franca de Curtis. A fábrica (Coindu Romênia) funciona Sobre 800 Pessoas e fabrica estofados de automóveis e outros componentes internos. Passará a fazer parte da Bader, um dos maiores fabricantes Interior do carro em couro. “Estamos entusiasmados com esta oportunidade”, disse o comentário Luciano burcaBader é o diretor geral da Romênia.

Cointu Romênia mudou seu nome para Bader Romênia após o tratado. “Estamos felizes e entusiasmados por nos juntarmos à equipe Bader – disse Lucien Burga No site da Aradon –. O grupo tem um histórico impressionante e liderança de mercado combinando paixão e excelência. Sendo a maior empresa da região de Curtis, o relacionamento próximo desenvolvido ao longo do tempo com a comunidade local apoia os projetos que desenvolvemos e adere aos princípios da Bader globalmente”. A Bader é uma empresa familiar com uma história de 150 anos. É uma das os principais fabricantes de interiores de couro automotivo em todo o mundo. com uma participação de mercado estimada de 20-25%Ele escreve Ziuadevest. O grupo possui 11 unidades de produção nos cinco continentes e emprega mais de 12.000 pessoas. Até 2022, a empresa produzia diariamente 80.000 metros quadrados de couro e capas de assento para 3.500 veículos. (MV)

