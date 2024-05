“O chão da casa “brilha” com luminol, grande perda de sangue”

O piso da residência Senago está “brilhando”. No dia 6 de junho de 2023, os Carabinieri da Unidade de Inteligência Científica do Comando Provincial de Milão realizaram Exames com luminol. Em seguida, havia vestígios de sangue completamente ausentes no sofá e no carpete da sala, indicação de que haviam sido cobertos ou removidos antes do crime. Na sala do Tribunal de Justiça, onde o Julgamento contra Alessandro ImpagnatielloDia dos Especialistas em Análise Científica e Forense dos Carabinieri.

Ele foi o primeiro a falar perante o tribunal sobre as buscas em carros, casas, bens de segunda mão, etc., realizadas naquela época. Matar e levar o corpo de Giulia Tramandano, tenente-coronel Christian Marchetti, comandante dos Carabinieri de Sis de Milão. A promotora Alessia Menegazzo e a deputada Letizia Mannella revisaram pela primeira vez o que aconteceu na manhã de 31 de maio, quando Impagnediello foi convocado ao quartel Montebello, em Milão, para examinar seu T-Roc. «Um teste de luminol revelou uma grande quantidade de sangue no piso do porta-malas do carro – explicou o policial -. Normalmente é necessário esperar até que novos testes laboratoriais tenham certeza, mas neste caso a fluorescência era tão forte e extensa que não havia dúvidas. Durou quase dois minutos e geralmente a reação dura 20 ou 30 segundos.”

Em seguida, o tenente-coronel Marchetti contou o que foi encontrado na casa após a vistoria de 6 de junho – quando Impagnatiello já havia sido preso pelo assassinato – na verdade, a primeira análise aprofundada do apartamento de Senago. «Inicialmente, nenhum vestígio óbvio de sangue foi encontrado na casa. Porém, com o luminol, o piso “brilha” por vários minutos. – explicou Marchetti -. Um indício de perda abundante de sangue.” Não havia vestígios de sangue no sofá e carpete da sala (onde ocorreu o ataque). Mas foi encontrado um vestígio em uma parede, que escapou “à limpeza cuidadosa do apartamento realizada depois do crime.” READ G20 Roma, Saúde e Recuperação na Cúpula: Climate Knot

Na casa, explicou o policial, foram encontradas inúmeras garrafas de amônia e outros detergentes. «Algo escapou da limpeza, foram encontrados pequenos vestígios na mangueira do chuveiro, no ralo da banheira, no cabo de uma bacia – explicou o carabiniere -. Mas o piso da sala estava fino e retinha vestígios, assim como as juntas entre os ladrilhos e a área de salto, que eram muito difíceis de alcançar durante a limpeza.” Segundo os investigadores, o luminol utilizado pela polícia também apresentava uma vestígios imensuráveis ​​de sangue variando de dez a seis gramas (0,000001).

Os juízes perguntaram ao soldado seus sentimentosEncontro com o acusado Impagnatiello na manhã do julgamento (Várias horas antes da confissão): “Nos encontramos por alguns momentos. A primeira vez que o vi “normalmente”, ele estava olhando pelos corredores – explicou -. Depois a segunda e a terceira vez, após os resultados das descobertas no chão do carro, ele parecia muito pensativo, baixou o olhar.” Na sala do Tribunal de Justiça presidida por Antonella Bertoja não havia familiares de Giulia Tramandano. Alessandro Impagnatiello assiste ao julgamento com firmeza, como tem feito em todas as provas até agora..

Fotos dessas descobertas também foram mostradas ao tribunal Na escada externa do prédio onde moravam a vítima e o namorado. Outro Carabineiro que supervisionou as descobertas científicas explicou aqui também, “a luminescência com o luminol durou vários minutos”. Tudo apesar de claros vestígios de limpeza. Naquela época, antes de sua prisão, câmeras de televisão capturaram Impagnatiello limpando os degraus da escada externa do prédio que levava ao apartamento.

Enquanto isso Os pais de Giulia Tramontano pediram aos jurados que pudessem devolver as fotos, roupas e outras recordações da filha, bem como as roupas feitas para Diego.. O pedido foi formulado oralmente no Tribunal Auxiliar de Milão pelo advogado Giovanni Cacciabutti ao final do julgamento.

Hoje. O promotor pediu acesso temporário ao apartamento de Cenaco no local do crime para levar os pertences de Giulia, “principalmente as roupas de Diego, algo que mais preocupa os pais”.

Adiado para nova audiência Na segunda-feira, 27 de maio, exatamente um ano após o assassinato, O dia em que Impagnatiello foi julgado. READ Lazio sobre André Silva do Leipzig: avaliações sobre o ex-Milan. Notícias do mercado de câmbio

