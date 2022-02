Dois episódios dedicados ao Museu da Ciência

Museu da Ciência em Milão E seu diretor, Fiorenzo Galli, estarão entre os heróis da animação geral Lâmpada e Doce em Magiregno degli Zampa. A segunda temporada começou na segunda-feira, 14 de fevereiro e será transmitida em Ray Yoyo e Ray Play. A série é produzida por Raffaele Bortone e Andrea Martini para a Animundi em colaboração com Rai Ragazzi. Os episódios inspiraram o museu com seus objetos distintos e espaços mágicos Um quebra-cabeça no museu E Fogos da lua.

A lâmpada e o doce em Magiregno degli Zampa: dois episódios no Museu da Ciência

Fiorenzo GalliDiretor Geral do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia, como Gallo Liu, entre os protagonistas da nova série de Lâmpada e doces em Magiregno degli Zampa. É o primeiro desenho animado do mundo que também tem como alvo crianças com deficiência. A série é produzida por Raffaele Bortone e Andrea Martini para a Animundi em colaboração com Rai Ragazzi. A nova temporada tem um total de 20 episódios. Novos episódios são transmitidos diariamente no canal Rai YoYo das 8h45 às 18h20. Todos os episódios também estão disponíveis no RaiPlay. A tecnologia Cartoon Able, utilizada no espetáculo, envolve o uso de símbolos e linguagens de comunicação completamente novos para o mundo da animação. Como o uso da tradução simultânea para a Língua Italiana de Sinais (LIS), projetada para entreter e estimular a imaginação de todas as crianças, ninguém fica de fora.

Os episódios inspiraram o museu com seus objetos distintos e espaços mágicos Um quebra-cabeça no museu (segunda-feira, 14 de fevereiro) H fogos da lua (quinta-feira, 17 de fevereiro). A série conta as aventuras de dois irmãos fofos, Lightbulb e Caramella, e seus amigos animais, que se encontram em Magiregno degli Zampa. Histórias simples, mas não triviais, para fins educativos e às vezes inspiradas em temas atuais, contra todas as formas de preconceito e discriminação. O espetáculo ganhou um prêmio Prêmio UNICEF 2020, como parte da 24ª edição do Cartoons on the Bay pelo seu total compromisso com a inclusão e acessibilidade. A lâmpada e o doce em Magiregno degli Zampa estão hoje entre os desenhos mais assistidos e apreciados de Rai Yoyo.

READ Contagem regressiva para o G20 em Ciência em Trieste - Ciência e Tecnologia Leia também: Lâmpada e Doce chegaram a Magiregno degli Zampa