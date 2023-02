Após ser desclassificado da faculdade para uma especialidade médica, o médico ganha um recurso para Tar

Ela havia participado do concurso para ingresso em escolas especializadas na área da saúde, mas foi excluída por ocupar uma posição no ranking que não favorecia o ingresso em nenhuma das escolas sorteadas. Um jovem médico de Cammarata recorreu ao alcatrão e ganhou o recurso. Os juízes também afirmaram o compromisso do Ministério em percorrer as classificações e preencher todas as vagas disponíveis.

Após a exclusão, de fato, alguns dos aceitos renunciaram aos cargos que haviam obtido e que, portanto, permaneceram vagos. No entanto, o anúncio não estipulava qualquer uso ou passagem do ranking, o que fez com que muitos lugares vazios não fossem utilizados.

O médico beneficiou do patrocínio dos advogados Girolamo Rubino e Giuseppe Empedoglia no recurso contra o Ministério da Educação, para cancelar o aviso de concurso, sujeito a suspensão, bem como para verificar o direito à admissão, eventualmente também uma franquia para um dos cursos de especialização indicados no formulário de candidatura.

Em particular, os advogados Rubino e Empedoglia advertiram o anúncio por não prever a possibilidade de aprovação ou aproveitamento do convênio, apesar da vaga de uma série de vagas inicialmente reservadas para outros laureados que não passaram a frequentar atividades educativas

O Conselho de Estado, com a participação dos agravos lavrados pelos advogados Rubino e Empedoglia, deferiu o pedido cautelar formulado em favor do jovem médico, providenciando a reabertura do ranking de candidatos ao ingresso nas escolas de especialização em qualquer localidade disponíveis nos locais necessários em ordem de prioridade.

Em seguida, a médica foi admitida condicionalmente na escola de especialização, onde prestou e foi aprovada em todos os exames referentes aos três primeiros anos.

Posteriormente, o Tribunal Administrativo Regional do Lácio deu provimento ao mérito do recurso interposto pelos advogados Rubino e Empedoglia, afirmando que o procedimento recursal era ilegítimo porque a Administração Pública é obrigada a redistribuir os lugares disponíveis restantes. Com esta frase ficou claro que a não utilização de todos os lugares disponíveis contraria “a necessidade de encontrar um número adequado de profissionais de saúde de acordo com as necessidades concretas em curso”.

Em decorrência dessa sentença, a universidade terá de fornecer ao recorrente a “matrícula definitiva no curso de especialização” que está cursando.