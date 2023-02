As três palavras do relógio para Sportscience.com

Artigo de Danilo D’Aleo que apareceu na edição de janeiro de 2023 da Forbes Italia. Participar!

Construído sobre os princípios de uma cultura corporativa unificada, na qual se baseiam o esporte e a saúde, uma talentosa equipe de profissionais e uma visão voltada para o futuro, hoje SportScience.comDa ideia, experiência e apoio do Instituto Ats, atuante na formação profissional na área científica do desporto e saúde, e pretende ter um forte impacto educativo. Com uma equipa de mais de 100 profissionais, pretende garantir que os melhores profissionais tenham acesso a conteúdos infinitos para se destacarem no seu trabalho, num mercado altamente competitivo, e dar-lhes a oportunidade de integrar uma rede de especialistas e criar uma carreira de sucesso .

Criado por Empreendedor e Editor Giacomo Catalani, ex-fundador da Ats, SportScience.com destina-se a cinesiologistas, fisioterapeutas, nutricionistas, preparadores físicos, personal trainers, psicólogos, ortopedistas, médicos do esporte, analistas de jogos, biomecânicos e muitos outros profissionais que trabalham com saúde e esportes. Daí a necessidade de acelerar a transferência de competências científicas modernas e fiáveis, com o contributo dos melhores especialistas, de transformar a ciência do desporto de ideia em realidade e de desenvolver uma base de dados unificada que já conta com mais de 100.000 utilizadores registados e 80.000 profissionais qualificados . “A plataforma permite explorar conteúdos verticais em diferentes categorias de interesses e outras categorias complementares, especialmente úteis no ambiente de trabalho”, destaca Catalani. “Uma experiência que permite acelerar o processo de crescimento, modernização e conexão com os melhores.”

Mas isto não é tudo. Além da oferta educacional para certificações profissionais, diplomas e mestrados, a associação Premium Sports Science oferece acesso a eventos agendados, mesas redondas, cúpulas, milhares de horas de conteúdo de vídeo e estudo anatômico por meio da plataforma 3D Virtual Human Anatomy. Sem esquecer o Registro Internacional de Ciências do Esporte, o registro mais confiável do mundo dedicado a profissionais em cinesiologia humana para saúde e esporte, capaz de vincular especialistas a clientes e outros órgãos profissionais.

E se a tecnologia é um elemento essencial da ciência do esporte, já que todo o seu conteúdo também está acessível por meio do aplicativo, disponível tanto para iOS quanto para Android, a plataforma tenta ampliar seu processo de assimilação, que já começou a partir de 2020, em alinhada com uma profunda transformação digital. “Estamos entusiasmados por ter lançado esta importante revolução começando na Itália.” E se a curto prazo Catalani conclui, “temos como objetivo publicar conteúdos em inglês, não nos esqueçamos de olhar para a frente com visão, transformar a inovação na construção do futuro e envolver os melhores profissionais na sua concretização”.

