O novo cartão de saúde, toda a verdade: o que está mudando e para que serve

O cartão de saúde é um documento que todos temos na carteira, permite o acesso aos serviços do Sistema Nacional de Saúde (SSN) e em cada compra permite-nos reembolsar despesas incorridas na área médica.

Se o cartão possuído estiver equipado com chip, dispomos de um “Cartão de Serviço Nacional (CNS)” que permite o acesso online aos serviços da administração pública. Além disso, dá direito a receber tratamento nos países da União Europeia, mas apenas se a atribuição for feita no verso do cartão.

O que é um cartão de saúde e para que serve?

Seu novo cartão de saúde é enviado diretamente para sua casa após o nascimento do recém-nascido, para que você possa acessar os cuidados pediátricos básicos. O primeiro cartão é válido por um ano, após o qual, quando a criança é registrada na ASL, é enviado um novo cartão que expira apenas após seis anos.

No momento do nascimento, um código tributário é atribuído à criança, consistindo da seguinte forma:

3 caracteres alfanuméricos para o nome da família

3 caracteres alfanuméricos para o nome

2 dígitos para o ano de nascimento

Número alfabético um para o mês de nascimento

2 caracteres numéricos para aniversário e sexo

4 letras, incluindo 1 alfanumérico e 3 dígitos para o município italiano ou para o país estrangeiro de nascimento.

Monograma final, alfabeto, tem função de controle e é gerado automaticamente pelo sistema

O cartão de saúde apresenta dados muito importantes, na frente encontra-se: o código fiscal, os dados pessoais e a data de validade, enquanto o verso representa o EHIC (European Health Assistance Card), que garante a assistência médica nos países europeus. União.

Os estrangeiros, para receber o cartão de saúde, devem estar registados no SNS, pelo que devem contactar a ASL com o seu documento de identificação, código fiscal e autorização de residência.

O médico pode usar o cartão de saúde para comprar um medicamento, marcar um exame ou visitar um especialista e recuperar despesas incorridas durante o ano.

O que fazer se contiver erros, estiver desatualizado ou ausente

Caso o cartão de saúde contenha erros, cabe ao titular entrar em contato com os escritórios do município de residência para solicitar a correção dos dados. Se você possui um SPID, pode se inscrever online no serviço de Correção de Dados disponível no site do Registro Nacional de População Residente do Home Office.

Por outro lado, se caducar, ainda pode aceder aos serviços de saúde com a apresentação da receita nacional vermelha ou eletrónica.

Em caso de perda ou deterioração, um novo cartão pode ser solicitado à Receita Federal ou ASL. Em caso de roubo ou perda do cartão, você deve comunicar isso às autoridades competentes.