Em Bassa, a bandeira sai às ruas e convida todos a participar

Tirar a ciência dos livros e laboratórios e torná-la acessível a bibliotecas, salas públicas e pontos de referência para as comunidades locais. Este é o objetivo da primeira edição do Travel Festival “Ciência na Vila” curso De 1 a 15 de outubro em El Bassa (Offlaga e Verolavecchia) com Invasão em Coccaglio.

“Queremos dar um contributo para colmatar o défice de cultura científica que foi ampliado pela pandemia – explica Fabrizio Bossio, PresidenteAssociação Quíron Apresentar propostas culturais onde elas são menos frequentes do que nos centros urbanos.

A associação chefiada por Bossio organizou o evento com o apoio financeiro das autarquias anfitriãs e patrocínio da província: “A iniciativa prestigia as nossas terras e destaca o valor da educação científica” sublinha o conselheiro provincial da cultura Roberto Bondio.

o programa

De 1 a 15 de outubro, os encontros de adultos se alternam com oficinas para crianças de 7 a 13 anos. Entre os convidados, Jovem celebridade da ciência Rogerio RolliniE a Colaborador de Piero Angela e autor de “Superquark +”que falará no dia 11 de outubro às 20h30 no Auditório Municipal de Kocaglio sobre o tema “Há um clima ruim sobre o clima”.

Ele será precedido por um entomologista da Universidade de Trento no dia 6 de outubro às 20h30 na Biblioteca de Uflaja Rachel Neary Com o encontro «Conhecer a linguagem dos insetos de uma forma mais sustentável».

Julia Freddypesquisador da Universidade de Trento, encerrará no dia 14 de outubro às 20h30 na Câmara do Conselho de Verolavecchia para falar sobre “Plásticos Magníficos: A Diversidade, Propriedades e Sustentabilidade dos Plásticos”.

As oficinas “serão capazes de despertar o interesse e a curiosidade dos jovens” A assessora de cultura da Cocaglio, Silvia Porra, observa. A primeira, no sábado, às 14h30, no Auditório Municipal de Cocaglio, vamos “brincar com o cérebro e focar na neurociência. Depois, das 8 às 14 horas no anfiteatro municipal de Verolavecchia “Aprenda a programar seu videogame em duas horas”; no dia quinze, duas horas da tarde na Biblioteca de Uflaga, “Descoberta de fluidos não newtonianos”, em Física. www.scienzainpaese.chirone.eu.

