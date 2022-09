Em Itália 3 mortos e mais de 60 pessoas hospitalizadas

Preocupação com o aumento de casos Listeriose alimentar Na Itália. O surto começou a partir de uma empresa que produz salsichas de carne de aves que é comercializada sob diferentes marcas. Todos os pacotes foram identificados e retirados do mercado. O alerta também foi levantado na plataforma da UE e, por exemplo, a lista de produtos em risco foi divulgada ontem também na Espanha.

Cenário

Até agora, de acordo com os últimos dados em poder do Ministério da Saúde, 3 morreram e 61 foram hospitalizados, e o alerta foi causado por um germe chamado Listeria monocytogen. Eles explicaram ao ministério: “Os exames realizados pelo grupo de trabalho que foi formado para lidar com a disseminação da bactéria, revelaram uma relação entre alguns casos clínicos e a presença da cepa Listeria ST 155 em wurstel à base de aves. Fazenda Valli – IT 04 M CE. Foi A presença também é confirmada por amostragem realizada na fábrica. A empresa iniciou todas as medidas de proteção ao consumidor com os recalls dos lotes que testaram positivo (1785417 e 01810919), aplicando o princípio da máxima reserva, para todos os produzidos antes de 12 de setembro de 2022. Colocar uma conexão Reforço do que já foi indicado nos produtos diretamente no ponto de venda.” Nos supermercados, já apareceram sinais da mídia alertando sobre a retirada. O laboratório nacionalmente autorizado a desenvolver o tema da Listeria é o Instituto Zooprofilático de Teramo. “Atualmente, outras investigações também estão em andamento em outras matrizes e outros tipos de produtos que podem estar relacionados a casos de listeriose humana”, disseram ao Departamento de Saúde.

A listeria é rara. Em geral, a contaminação refere-se principalmente a produtos alimentícios “prontos para consumo”, que você come sem cozinhar. O NHS (Serviço de Saúde do Reino Unido) refere-se a alimentos onde as bactérias podem se espalhar: “Carnes frias e carnes cozidas; peixe defumado e marisco cozido; Patê de queijo macio. sanduíches e saladas pré-fabricados; Frutas já preparadas Leite não pasteurizado Produtos lácteos à base de leite cru. Na verdade, diz-se que as embalagens de salsicha são cozidas, mas no uso comum, isso nunca acontece. Em geral, a bactéria “pode ​​ser encontrada no solo, na água e nas plantas e pode contaminar diversos alimentos, como leite, legumes, queijos macios, carnes mal cozidas e embutidos levemente temperados. A principal via de transmissão para humanos é a alimentação. Crianças saudáveis e adultos podem ocasionalmente ser infectados, mas raramente ficam doentes.” Perigoso em contraste com pessoas debilitadas e imunossuprimidas e mulheres grávidas, onde a doença é mais grave.”

Investigações

Os sintomas são febre aos 38 anos, gripe ou formas gastrointestinais, na maioria dos casos tudo se resolve sem problemas graves, mas nas pessoas mais fracas e vulneráveis, infelizmente, também pode haver mortes. Como mencionado, o relatório sobre o surto na Itália foi publicado na Rasff, a Rede Europeia de Alerta Alimentar. Quando os primeiros casos, associados a esta cepa particular (Listeria ST 155) foram registrados, as hipóteses iniciais traçaram a origem da propagação ao queijo. Investigações posteriores permitiram regressar à fábrica onde era produzido este tipo de enchido. A empresa interveio e tornou a produção segura. Segundo o Instituto Superior de Saúde, o último surto de listeriose na Itália foi encontrado entre maio de 2015 e janeiro de 2016 nas províncias de Pesaro, Urbino, Ancona e Macerata. Neste caso houve duas mortes. As investigações epidemiológicas e microbiológicas realizadas até à data revelaram um produto à base de carne denominado «coppa di testa» como possível meio de infecção.