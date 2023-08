Saiba como conectar ciência e saúde

de Vittorio GalleseNeurocientista, professor de psicologia e um dos descobridores dos neurônios-espelho, A Roberta Vilauma celebridade científica com longa experiência que fez seu próprio banner sonoro de informações sobre saúde durante a pandemia, trans Victor Lingardium dos mais confiáveis ​​professor de psiquiatria, psicanalista, ensaísta, jornalista e apresentador de rádio e televisão Silvia Bencivili E muitas outras coisas.

Corpo docente excepcional no topo da terceira edição do Sou mestre em comunicação científica www.mastercose.unipr.ittodo o curso de estudo de e-learningUniversidade de Parma. Na verdade, as aulas serão conduzidas 100% entre Professores universitários, jornalistas, repórteres, editores, especialistas e destacados profissionais da área de divulgação científica. >> professores

As inscrições estarão abertas De 5 de setembro a 27 de outubro de 2023 E eu estou sozinho 70 lugares estão disponíveis De quem quer aprender e aprender com os principais comunicadores de ciência e saúde. >> Anúncio

Nasceu em Departamento de Medicina e Cirurgia mas forte entre disciplinasMestre COSE sob orientação de Susana EspositoPietro Barella, Professor de Pediatria Geral e Especializada, Diretor da Faculdade de Pediatria e da Clínica Pediátrica do Hospital Universitário de Parma. O curso visa Formação de futuros transmissores e divulgadores de ciênciamas também Cientistas e médicos que desejam entender como nos comunicamosE Qualquer pessoa que queira aprender os fundamentos de uma boa comunicação científica.

o objetivo O Master visa fornecer aos participantes os conhecimentos e ferramentas necessários para se tornarem profissionais capazes de direcionar estratégias e processos de comunicação relacionados a questões científicas e de saúde e capazes de gerenciar a complexidade do mundo da comunicação, explorando o conhecimento interdisciplinar.

Entre as várias novidades, em relação às duas edições anteriores do Master, uma semana de aulas será dedicada a Comunicação Alimentar e NutricionalRelevância do assunto e tópico.

O programa de mestrado oferece um curso para 1500 horas O que inclui aulas online, em modo síncrono e assíncrono, estudo individual, estágio ou projeto de investigação, trabalho e questões finais 63 unidades de formação universitária. Qualquer pessoa com um pode participar Bacharelado, Mestrado ou Sistema Antigo em qualquer área.