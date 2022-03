Ucrânia. A história de Alaa, de uma grande pesquisa a um refugiado científico de 83 anos

Sua jornada de Kiev começou no último fim de semana. Mesmo assim, enquanto as bombas choviam sobre a cidade, ela ficava confinada em casa, raramente saindo para encontrar algo para viver nas lojas próximas. Então o telefone tocou: a oportunidade de deixar sua cidade sitiada é dirigir até a fronteira com a Hungria. Alla Rendish é corajosa e supre as necessidades e decide sair com outras 3 pessoas em fuga como ela. De uma grande pesquisa na Ucrânia a um refugiado científico de 83 anos. Destino Itália, onde é recebida por um velho amigo, um conhecido virologista nos distantes anos 80, quando trabalharam juntos em pesquisas sobre a relação entre retrovírus e tumores.

Enzo Boerei não esqueceu seu ex-colega, agora chefe do departamento de genômica funcional da Academia Nacional de Ciências de Kiev, mesmo que a vida os tenha levado a seguir caminhos diferentes. “Conheço Alla desde 1985 – conta ela ao Adnkronos Salute – nessa época ela veio para ficar por um período de pesquisa na Universidade de Gênova, no Instituto de Microbiologia onde trabalhava como residente. Iniciamos uma colaboração científica. Em 1986, no ano seguinte, fui a Kiev por um período de 3 meses para trabalhar com eles, e a cooperação continuou até o início dos anos 90. ” Boeri agora trabalha no Irccs San Raffaele, onde lida com diagnósticos virais. “Mas com Ala – ele explica – mantivemos contato e somos muito amigos, embora quase não nos vejamos agora.”

Quando o bombardeio começou, ela continuou: “Eu a procurei para ver se ela estava em Kiev. Eu queria ter certeza de que ela estava bem. Ela ainda é ativa na pesquisa e sempre se mudou muito para seus estudos na Europa. E além .” Mas quando a invasão russa começou, “ela estava em Kiev. Liguei para ela todos os dias desde o final de fevereiro para descobrir sua condição”, diz Boeri. “Então eu disse a ela que se ela pudesse deixar o país, receberíamos minha esposa e eu sem problemas. E assim foi.” Alla, nascida em 1939, é idosa e não foi uma viagem fácil: chegando à fronteira húngara, pegou um trem para Budapeste, depois para Ljubljana na Eslovênia, e de lá outro trem para a Itália. Quando ela desembarcou em Trieste na noite de segunda-feira passada, Boeri estava esperando por ela para fazer a última parte de sua viagem de carro para Milão.

“Ele está conosco agora – diz Bowery – e estamos fazendo os procedimentos de recepção, certificando o status de vacinação, estabelecendo e regulando os cuidados de saúde”. O mundo dos idosos está “extremamente cansado e cansado”. Naqueles dias traz consigo o “barulho das bombas”. O barulho da guerra que congela vidas e também paralisa a ciência, forçou Alla, como muitos outros, a largar tudo, até os estudos que ela ainda acompanhava de perto.

“Antes das explosões, eles a acompanharam ao instituto – diz o médico italiano – o último projeto em que Alaa trabalhou relacionado aos mecanismos moleculares nos estágios iniciais da formação de metástases”. Uma vida dedicada à pesquisa básica, para ele. Na Ucrânia é considerado pioneiro em biologia molecular. Em 2020, ela também esteve entre as vencedoras do Prêmio Estadual na área de ciência e tecnologia, concedido por decreto assinado pelo presidente Volodymyr Zelensky.

o que ele está fazendo agora? “Dissemos a ela para parar enquanto ela julgasse necessário”, explica Boerry. Deus precisa de descanso. Se ela quiser, há quem se disponha a trabalhar para lhe dar a oportunidade de ocupar o cargo de professora visitante por um tempo, “se ela puder fazer esse trabalho, eu acho”, diz Massimo Clemente, diretor do laboratório, bacharelado em Microbiologia e Virologia na Universidade Vita-Salute San Raffaele, em Milão. “Eu faria o mesmo, e já fiz no passado, com meus colegas russos. Cultura e ciência nunca estão em guerra.”