Cidade da Ciência em Florença, uma colaboração entre o Município de Florença e o Museu Galileu para exposições científicas e iniciativas internacionais

Este é o objetivo da colaboração entre a Câmara Municipal de Florença e o Museu Galileo que arranca com a exposição “Heavenly Masterpieces – Observando o Universo de Galileo a Hubble”, que será sediada no Complexo Santa Maria Novella em 2023 na ocasião do 400º aniversário do Sayer.

“Iniciamos uma cooperação de grande importância para a cidade e sua missão científica internacional – disse a Reitora da Universidade, Pesquisa e Obras Públicas Tita Meucci na Câmara Municipal em resposta à pergunta da Chanceler Mima Dardano -. A sinergia prevê um acordo-quadro para a realização de exposições científicas no complexo Santa Maria Novella, mas também a aliança entre as cidades de Florença, Roma, Milão e Nápoles na chamada “cidadania científica”: o objetivo é alcançar o programa de atividades conjuntas e iniciativas internacionais, bem como a promoção de iniciativas internacionais, como a prevista para o final do ano em Nova Iorque. O ponto de partida é a fantástica exposição que iremos acolher em 2023 em Santa Maria A novella, onde definimos um espaço de grande prestígio para o cenário.”

A exposição “Grandeza Celestial – Observando o Universo de Galileu a Hubble” pretende celebrar os 400 anos da publicação do Saggiatore, obra fundamental do pensamento científico de Galileu e um marco na concepção moderna da ciência. A exposição pretende tornar as observações telescópicas de Galileu impressionantes com instalações imersivas capazes de transmitir a emoção da descoberta. Através das lentes, o céu fica mais próximo, mas ao mesmo tempo maior. A partir daqui começa a longa exploração óptica do espaço, que continua até hoje através dos olhos de satélites e grandes telescópios espaciais. O Telescópio Espacial Hubble tem sido um ícone da ciência astronômica há várias décadas. Lançado em 1990, e recentemente acompanhado pelo Telescópio Espacial James Webb, suas imagens fecharão o quadro da grande aventura de exploração óptica do espaço que começou com o Telescópio Galileo. (sc)