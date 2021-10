Festival de Ciências neste fim de semana em Les Sables-d’Olonne: Pergunte sobre o programa!

Journal des Sables veja minhas novidades

Siga essas mídias

O programa do Festival de Ciência de 2021, que terá uma vila em Sables Dolon, é rico e diversificado. © Sand Museum Association

Quem é o Festival de Ciências neste fim de semana em Sables-d’Olonne. Um evento organizado pela Sand Museum Association Sob a janela do mosteiro de Santa Croce.

Muitos projetos serão apresentados ao público, Sábado 9 e Domingo 10 de Outubro, Como planetário de viagensO filme “Testa tra le stelle” proposto pela Sand Museum Association. O planetário é uma ferramenta mágica que permite viajar no tempo e no espaço para descobrir as maravilhas do céu. Com a sessão “Star World”, descubra as estrelas, planetas e o sistema solar. Somente mediante inscrição na recepção do Science Village, sujeito a disponibilidade.

Água, cogumelos, segredos da floresta, hidrogênio …

A Associação dos Museus da Areia também apresentará o projeto “Alívio e Chuva: Quais são as consequências do planejamento regional? As aldeias nas montanhas de Trudeau e Badu não têm as mesmas condições climáticas. Os vales enfrentam desafios muito diferentes. Ajude os moradores a encontrar uma solução por suas terras graças à tecnologia inovadora. ” sandbox de realidade aumentadae testar e visualizar os efeitos das chuvas e mudanças nas operações de socorro e no planejamento do uso da terra em tempo real.

Os projetos também se concentrarão em O elo vital que pode existir entre tartarugas e areia. As tartarugas marinhas são frequentemente vistas pelo público como animais representativos dos mares quentes. No entanto, cinco das sete espécies descritas no mundo chegam ocasionalmente ao longo das costas da Vendéia. Um projeto emocionante liderado por um professor pesquisador da Universidade de Le Mans!

Água Vendée Evocherà ” Agua esta em toda parte“Ele discursará para a Sociedade de Micologia de La Roche-sur-Yon.” O mundo secreto dos cogumelos‘, Apno será oferecido para descoberta Olon Forest SecretsOs jardineiros franceses do Pays des Olonnes irão ajudá-lo a descobrir tudo Biodiversidade de jardim. Sablaise Héliopole cuidará de uma demonstração de um Trem elétrico de hidrogênio sobre trilhos. Endofrance Pays de la Loire responderá a perguntas sobreEndometrial Ele será atendido pelo Museu do Hospital Blockhaus Medicina de guerra na década de 1920NS século. O Unicem des Pays de la Loire sediará um descoberta de material Da produção ao consumo, seus artesanatos e técnicas. Planete Sciences Vendée cuidará do caso Energia de hidrogênio para o futuro. Presenterà anche il Grupo Associativo Estuário Talmont-Saint-Hilaire Descubra a biodiversidade. Por fim, o Centro Social e Cultural Talmondais terá como foco Invisibilidade do grande azul.

Exposições e conferências

Por ocasião do Festival de Ciências de 2021, um exposição Ele acontecerá em três bibliotecas de mídia em Sables-d’Olonne. será dedicado a conquista do espaço em torno de 3 temas principais, observando o céu, o sistema solar e a abertura do espaço). A exposição destina-se a alunos do ensino básico, podendo ser visitada de 6 de outubro a 6 de novembro, com reserva através do número 02 51 21 27 36.

As conferências também serão abertas ao público. O primeiro será dedicado aEndometrial. Aberto há mais de 11 anos, será realizado na sexta-feira, 8 de outubro, às 20h, na sala de conferências da Abadia de St. Croix. Les Jardiniers de France, no departamento de Pays des Olonnes, receberá um Conferência “Controle biológico: da teoria à prática”. “ A conferência também é realizada aqui na sala de reuniões do Abbey, sábado, 9 de outubro, às 10h30. A conferência está aberta a partir das 12h. Ao mesmo tempo e no mesmo dia, a Le Globe Media Library manterá um apêndice Conferência “Vivendo e Trabalhando na Estação Espacial Internacional”. A conferência está disponível há 7 anos, mediante reserva em 02 51 21 13 22.

Neste sábado, 9 de outubro, às 15h do último A conferência espacial terá como foco “A Profissão: Astronauta. As Duas Missões Espaciais de Thomas Bisquet”. O evento acontecerá na sala de conferências da Abadia de St. Croix. Por fim, a recente conferência com o Centro Astronômico Vendée em La Roche-sur-Yon, que abordará “James Webb Space Telescope, uma nova revolução na astronomia 30 anos após o Hubble?” “. Esta conferência terá lugar no domingo, 10 de outubro, às 15 horas, na sala de conferências da Abadia de St Croix.

Entrada gratuita e apresentação do cartão de saúde.

Este artigo foi útil para você? Observe que você pode acompanhar o Le Journal des Sables na área Mon Actu. Com um clique, e após o cadastro, você encontrará todas as novidades das suas cidades e marcas favoritas.