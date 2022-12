Off to Enershare, projeto europeu de desenvolvimento de espaço de dados (coordenado pela Engineering) – Corriere.it

Cada vez mais se reforça a consciência de que a leitura, gestão e partilha de dados será o futuro de todos os modelos sociais e económicos e permitirá o desenvolvimento de novos tipos de produtos e serviços que permitirão ao país que os adoptar tornar-se mais competitivo. Para acelerar esse desenvolvimento, a Engineering – empresa italiana que atua no setor de TI E especialista em operações de transformação digital para administrações públicas e empresas – vai coordenar o projeto de investigação e desenvolvimento Enershare, para criar o primeiro data space europeu no setor da energia, tema que se tornou de grande interesse durante 2022 pela consequente oferta problemas. Do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

O projeto A iniciativa faz parte do programa Horizon Europe, que está alinhado com a especificação da arquitetura Gaia-X (o projeto visa criar uma infraestrutura de nível europeu para provedores de dados e serviços, a fim de alcançar a soberania digital no domínio da nuvem). A Enershare tem prazo de três anos e inclui um consórcio de 30 sócios 11 países europeus, representados por empresas de TIC, universidades e centros de pesquisa E players importantes no mundo das utilidades. Estão também envolvidas as principais associações europeias que orientam o desenvolvimento da arquitetura e das componentes tecnológicas dos espaços de dados. Os espaços de dados são um passo indispensável para a competitividade europeia – diz Massimo Bertoncini, Senior Innovation Director do R&D Smart Energy Lab – porque serão capazes de permitir uma resposta eficiente a todos os novos desafios da economia de dados, criando novos empregos em todos os setores , tanto públicas quanto privadas, incentivando a inovação e a transformação digital.

Metas de sustentabilidade A digitalização do sistema energético já está em andamento há algum tempo e fornece uma grande quantidade de dados, o que pode contribuir para uma maior eficiência sistêmica e uma transição ambiental mais rápida para fontes e modelos de energia mais sustentáveis. O projeto A Enershare também alcançou seus próprios objetivos em termos de impacto ambiental e economia de energiae facilitando a transição verde, levando à eliminação completa das consequências climáticas. No que diz respeito à troca de dados, a Enershare desenvolverá um marketplace baseado em blockchain e contratos inteligentes com o objetivo de melhorar a confiança mútua entre os players do ecossistema e a segurança dos dados compartilhados, permitindo a compensação (mesmo não monetária) de ativos relacionados a dados e recursos (conjuntos de dados, algoritmos, modelos, serviços analíticos, recursos computacionais) com ativos e serviços de energia. READ "Meus favoritos e minhas surpresas"

O início dos testes A Enershare é pioneira no desenvolvimento de espaços verticais de dados – continua Bertoncini – estando entre os primeiros projetos lançados a nível europeu sobre o tema energia. Engineering, líder em pesquisa na Europa, contribuirá com o projeto Disponibilizar as competências e os resultados desenvolvidos em vários projetos de investigação concluídos com sucesso nos últimos anos. A infraestrutura e as tecnologias serão testadas em vários países, incluindo Itália, Finlândia, Portugal, Grécia, Letônia, Espanha e Eslovênia a partir de janeiro de 2023.

