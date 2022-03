“Ajuda financiada por lucros adicionais para empresas de energia” – Corriere.it

Lucros excedentes tributáveis, faturados em parcelas em até 2 anos “Ao contrário das medidas anteriores, a maior parte das intervenções de hoje não são financiadas pelo orçamento público, mas sim por empresas do sector energético. Tributamos parte dos lucros excedentes que os produtores obtêm graças ao aumento dos custos das matérias-primas e redistribuímos esse dinheiro às empresas e famílias que enfrentam dificuldades.” O ministro da Economia, Daniel Franco, especificou que a sobretaxa sobre lucros adicionais para empresas de energia será de 10%.

“Até o final de abril, o preço da gasolina será reduzido em 25 centavos de dólar por litro”, acrescentou. “Permitimos – segundo disse o primeiro-ministro – o pagamento em prestações de contas até dois anos. Estamos aumentando os créditos fiscais de custo de energia e gás para empresas que fazem uso intensivo de energia e gás e criamos novos para todas as empresas que usam eletricidade e gás. Criamos fundos para ajudar os setores de transporte terrestre, agricultura e pesca.”.



É necessária uma resposta europeia na definição do preço Sobre o problema mais geral dos aumentos de preços, Draghi foi claro: “É necessária uma resposta imediata e concreta sobre a formação do preço da eletricidade na Europa: há propostas diferentes e nos encontraremos em uma. Então não é certo que seja aprovado: há países que têm dificuldade em ter um mecanismo único. As regras europeias foram acessadas anos atrás e eu respeitei um padrão daqueles anos, mas tudo mudou desde então. Avançando, vemos que é possível fazê-lo. Precisamos de uma resposta europeia, caso contrário faremos algo patriótico, mas não será satisfatório”. “A inflação que vemos na Europa – ao contrário dos EUA – é em grande parte devido à tendência das commodities energéticas. A solução para este problema é complexa: requer o fim da crise na Ucrânia e uma melhor diversificação das fontes de abastecimento, uma frente na qual estamos avançando com rapidez e determinação.” READ Bolsa de Valores da Itália, comentário sobre a sessão de hoje (30 de novembro de 2021) Assim, o primeiro-ministro Mario Draghi durante a conferência de imprensa na conclusão do Gabinete. “Na cimeira de hoje com os primeiros-ministros de Espanha, Portugal e Grécia, acordámos sobre a importância de tomar uma posição comum a nível europeu para reduzir os preços da energia. Pretendemos apresentar esta posição ao Conselho Europeu na próxima semana. A Ucrânia é uma crise europeia e exige respostas europeias reais.”

A diversificação em compras não é apenas sobre fornecedores, disse Draghi, “há também uma diversificação de energias renováveis, elas precisam ser aceleradas para que não sejam substituídas, e os programas de energia renovável certamente serão acelerados”. “Não é apropriado usar fundos do Programa Nacional de Emergência em caso de emergência energética”, acrescentou.

Logo, Ilva deu passos para produzir aço “Estendemos a garantia SACE para a ILVA, para permitir que a empresa aumente a produção e compense a escassez de aço no país. Por estas duas últimas medidas, gostaria de agradecer em particular ao Ministro Giorgetti. Nas próximas semanas pretendemos tomar novas medidas para melhorar a capacidade de produção de aço da ILVA.” Assim, o primeiro-ministro Mario Draghi durante a conferência de imprensa na conclusão do Gabinete.

O número de refugiados é incerto O “número” de refugiados que podem chegar da Ucrânia é “extremamente incerto”. Foi o que disse o primeiro-ministro Mario Draghi em entrevista coletiva, respondendo a uma pergunta, citando o número de 67 mil refugiados. “Não sei de onde vem esse número, mas não acho que vamos parar em 67.000…”. No que se refere ao recebimento de recursos, acrescenta Draghi, parte deles irá para os municípios “que são instituições que se preocupam com as relações com o terceiro setor e que estão totalmente empenhadas em acolher neste momento”. READ "NOVO NUNCA USADO" Lancia Delta: Um sonho de 1991 a zero quilômetros

Determinado a aumentar os gastos com defesa para 2% “A determinação de elevar os gastos com defesa para 2% está lá, e quando e como fazê-lo está em debate. Os investimentos necessários para chegar a 2% são significativos e inimagináveis ​​se esses investimentos apenas onerassem os orçamentos nacionais. Há investimentos financeiros mas os mais graves são a coordenação, afirmou Mario Draghi na conclusão do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo na sexta-feira à noite.

