Frutas e legumes são caros em ouro: aqui está o que comprar e o que evitar em Gênova

Génova. Os preços altos são sentidos não apenas nas contas e no combustível, mas também nas compras do dia a dia. Isto é confirmado pelo índice de preços ao consumidor estabelecido pelo Serviço de Estatística do Município de Génova: Fábricas em fevereiro de 2022 registraram aumento médio de 16,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, mas sem variações significativas em relação ao mês anterior (+0,1%). A culpa é da incrível ascensão de taxas de transporte mas também os deuses preços altos em Fertilizantessem falar nas despesas aquecimento com efeito de estufa fazendo preço manjericão.

Para entender melhor a situação e escrever algumas dicas de compras, fizemos um tour mercado oriental, o ponto de referência tradicional para o centro de Génova. Alguns exemplos: Em relação aos vegetais, eles são incríveis Abobrinha e pepino cerca de 3 euros o quilo e funcho 3,50 eurosE alcachofras a 1,50 euros cada. Laranjas e clementinas custam cerca de 3 euros o quilo, pera Eu estou lá O tipo de fruta mais afetado pela alta de preços (+32,3% em todo o país em relação a fevereiro de 2020). Ainda inacessível morango Ao preço de 7,50 euros por quilo.

“O Preços em alta Investiram toda a produção – explica o dono do balcão de frutas e legumes – mas sobretudo Vindo da Sicília e do sul Porque por uma semana ele estava realmente lá bloco de transporte terrestre Por causa do alto custo da gasolina. falando especialmente sobre Frutas cítricas, tomates e morangos em incrementos de aproximadamente 30%.Alguns problemas também foram registrados em mercadorias provenientes da Sardenha.

O que é melhor comprar? Alcachofras e batatasque ainda está a um bom preço ou pelo menos com aumentos de preços moderados.” Não é caro em vegetais genéricos como repolho E a Brócolis. Quanto à fruta, outro vendedor explica, “le maçãs Todos são confortáveis.” Felizmente, as perspectivas para a primavera e o verão são boas. “Por que Não houve grande geada E as flores não estragaram.” Mas é claro que tudo deve ser considerado livre de repercussões de custos de transporte.

Os vegetais estão no topo da plataforma de aumento de preços, mas é a cesta inteira que custa mais. Citando novamente as conclusões do município de Génova, em relação ao ano passado, aumentou especialmente peixe (7,7%), Pão e cereais (5,4%)mas também óleos e gorduras (3,7%), carnes (2,7%), leite, queijo e ovos (2,4%), para um total 5,7% em produtos alimentícios. Também neste caso, os custos de combustível ( diesel representando agora Uma verdadeira emergência para os pescadores) e matérias-primas (o preço do farinha de trigo Em alguns casos, dobrou).

A dica é comprar Dos nossos mares, como anchovas, que não foram dispensados, mas não registraram aumentos significativos. Por outro lado, o peixe que vem do exterior é em média 30% mais caro”, e ainda nos explicam entre os cardumes orientais. Mesmo no açougue não tem brincadeira: “Dobre o frango, o peru e a carne de porco. Muitas fazendas pararam porque não podiam pagar pelo aquecimento. Recomendamos focar na carne bovino Que tem mantido preços bastante bons.” Os embutidos e queijos não registram certos aumentos “mas o problema é que As mercadorias geralmente chegam com vários dias de atraso‘, diz a vendedora.

Mais uma vez, em suma, estou lá crise de energia Portanto Transporte Para ter um maior impacto nas carteiras dos cidadãos. Dados de Gênova veem um número pesado em comparação com fevereiro de 2021 + 77,2% em eletricidade, + 60,3% no gás, + 30,3% no óleo de aquecimento. Globalmente, em toda a gama de bens e serviços, o aumento registado numa base anual é de 6,5%, enquanto o aumento mensal é de 0,8%.

A conseqüente diminuição do poder aquisitivo levou a outro fenômeno: “Tínhamos um Grande queda de clientes – Informando diferentes operadores via XX Settembre -. Normalmente, o mercado está sempre cheio na sexta-feira e agora parece quase vazio. “Por quê?”Mais e mais supermercados estão abrindo e as pessoas vão fazer compras lá Produtos frescos porque encontram melhores preços, mesmo que isso prejudique a qualidade. Nós nunca nos recuperamos após o Covid Avançar é ainda mais difícil.”