Draghi e o método “Mediterrâneo” de gás. Aliança tática com Espanha, Portugal e Grécia

Cúpula tática para coordenar as posições dos países mediterrâneos no jogo estratégico do gás, a arma de destruição econômica desta guerra na Europa Oriental, de onde vêm 40% dos recursos energéticos da Itália. Na Villa Madama, Mario Draghi conhece o espanhol Pedro Sanchez e o português Antonio Costa e em relação ao grego Kyriakos Mitsotakis. O objetivo é chegar ao Conselho Europeu de Bruxelas de 24 a 25 de março (mas a cúpula da OTAN também será realizada com Joe Biden) com uma posição comum para os países da mesma região, que nem sempre se reúnem com os países nórdicos. , como a Alemanha e os Países Baixos, bem como em relação à França, que obtém grande parte da sua eletricidade da energia nuclear (que também vende à Itália).

O primeiro-ministro: Separando o preço do gás da eletricidade

Na véspera do encontro, Draghi explicou: A ação nacional deve andar de mãos dadas com as escolhas da sociedade que, na visão italiana – compartilhada por outros líderes da “Frente Mediterrânea” – deve pensar em um “teto europeu no preço do gás”, além de separar o preço do gás do preço da eletricidade Enquanto isso, a Itália se compromete não apenas a diversificar as fontes de fornecimento de energia, mas também de outras matérias-primas, incluindo o trigo. “Ainda não aconteceu”, disse o primeiro-ministro, soando o alarme pedindo uma mudança de hábitos, propondo uma guerra econômica. Mas é preciso tomar “medidas” para lidar com as consequências da guerra e das sanções. incerteza”, reiterando que devemos ficar atentos aos fatos.

Assumindo um teto de 100 euros por megawatt-hora

O que está na mesa? Como mencionado, um teto no preço de importação do gás (€ 100 por MWh ou talvez menos). Então, especificamente, essa separação entre o preço do gás e o preço da eletricidade, talvez de outras fontes. Além disso, está em curso – e este ponto também é conhecido há algum tempo – compra e armazenamento conjunto de gás – a Comissão Europeia está a elaborar um plano que, por um lado, obriga os países a encherem os seus tanques até 90% até Outubro 1 e, por outro lado, estabelecerá as condições para “apoiar as operações de Enchimento Coordenado” – a ser acompanhada de uma política decisiva de diversificação das fontes de aprovisionamento, em substituição da Rússia, que deverá sair do radar comercial na Europa para muito tempo. Assim, juntamente com a Argélia – outra fonte primária – virão o Qatar (já começaram algumas visitas governamentais neste sentido), e países africanos onde a Eni opera há muitos anos, como Congo e Angola. De qualquer forma, a Comissão Europeia está trabalhando em uma série de opções com “medidas emergenciais para reduzir o impacto do contágio do preço do gás nos preços da eletricidade”, incluindo “limites temporários”.

Acordos ao longo do tempo com a Rússia, França e Argélia

Por isso, o pico da “energia” é mais urgente do que nunca, dados os excelentes preços alcançados, que fizeram a inflação saltar para 5,7%, o maior patamar desde 1995, ano em que o spread atingiu o máximo histórico em 630 (c’ isso era. Ainda lira). É uma das muitas reuniões que aconteceram nos últimos anos. Leia as leituras de hoje, as que tiveram lugar em Junho de 2006 entre o já estabelecido Primeiro-Ministro Romano Prodi e Vladimir Putin, no Kremlin, onde se chegou a um acordo sobre energia, para permitir a entrada de empresas russas no mercado italiano e a essas empresas extrair gás e petróleo, e um acordo preliminar para a criação de um banco de investimento conjunto. Um ano depois, Prodi e Nice também assinaram um “acordo de paz energética” entre a Itália e a França com o presidente francês, Nicolas Sarkozy, para garantir o fornecimento de eletricidade à Itália. Nos mesmos dias, Prodi assinou um acordo com a Argélia para a construção do gasoduto Galsea, previsto para ligar os países do Magrebe à Sardenha (e depois o continente na Toscana), com o objetivo de fornecer 40 mil milhões de metros cúbicos anuais. Mas Galsi nunca se materializará: o projeto, que demorou muito para começar, será suspenso “indefinidamente” após o acordo entre a russa Gazprom e a Itália em 2014.