Não só aumenta, mas agora vem o “imposto de guerra”: a quem vamos pagá-lo

Houve relatos da imposição de um novo “imposto de guerra”, como se os existentes fossem insuficientes. A quem vamos pagar? Aqui está a notícia.

Quem pensa que eu sou Aumentos nas contas Só prejudicam os cidadãos, nem imaginam o sofrimento que sofrem O negócio. As contas subiram, como eu fiz custo Deuses Proibidos combustível, pressiona todos os setores. Auto Vamos coletar todos elesentão, ai O estrago já feito ao covida imagem torna-se realmente preocupante.

Não nos esqueçamos disso Muitos eventosquão Bares, restaurantes e hotéiseles já têm Perdeu muita receita. Primeiro por causa dos fechamentos e depois pela baixa renda de “sem acesso” aos não vacinados. Quem, para não sucumbir à “chantagem”, preferiu parar para tomar o café da manhã, ir ao cinema, jantar fora ou tirar férias. Assim indiretamente “ajudando” as empresas a avançar após O ano desastroso de 2021.

Mas não há nada a fazer, virar, virar, O dinheiro tem que sair em algum lugar. E quem os pede tem – é preciso admitir – uma imaginação selvagem. Na verdade, parece que está pronto Novo imposto a pagar. E quem vai cair? Cidadãos, claro. É isso que é.

“Imposto de guerra”, também chamado …

…”Custo de energia extraNós estamos falando sobre ‘Extra’ provavelmente teremos que pagar nas instalações de alojamento. Literalmente, o nome dado a este imposto significa “excesso de energia“. E, portanto, Afeta o aumento de preço ativo que – por causa de guerra Mas não é só isso – eles atingem as empresas.

alguém associações comerciais No setor hoteleiro e parceiros estão pensando em como lidar com “energia cara”, agora – com reabertura – Você terá que apoiar. Não importa quantos convidados estejam presentes, é claro. lá A ideiaportanto, de A aplicação deste “imposto”ou ‘extra’ ou o que você preferir, Mais o preço do alojamento/bebidaE a. Um pouco como uma “taxa de turismo”, para ser claro.

Federalberghi .

Precisamente neste sentido, como eles dizem seções locais de Federalberghi“será um aumento temporário – – através do qual uma oferta transparente e comparável pode ser feita aos clientes sem entrar novos aumentos Sobre os preços básicos do serviço“.

lá sugestão É claro que é possível agitação A partir de muitos fatos Para o setor de turismo e hotelaria, o Vozes do Empreendedor Não deixe dúvidas:O Mundo hoteleiro Luta para encontrar soluções, mas outras realidades já adotaram essas medidas. Por exemplo, algumas propriedades de aluguel de curto prazo já forneceram este mais sobre os preços de alojamento“.

Atualmente, Não importa o quanto você pode sair Deste novo fardo vem refletir Em alguns casos. Aumentos prejudicam a todos, o que é indiscutível. Mas no momento, exceto por alguns “remendos” espalhados aqui e ali, não foi visto Intervenções importantes a nível político. Quem faz isso sozinho é um ditado para você. E todo mundo, entendido, tenta Tirar água para seu moinho. Nesse caso, para esclarecê-lo, é necessário identificá-lo. Mas Nós somos cidadãosem quem poderemos “baixar” altos custos literalmente ali sangramento? Aceitam-se sugestões.