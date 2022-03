Soluções da UE para a crise: certos danos, benefícios incertos

Das sanções contra a Rússia às disposições da política orçamental para 2023. O que foi dito no Eurogrupo e no Ecofin. Análise de Giuseppe Littori

Segunda e terça-feira em Bruxelas foram dias movimentados para os ministros da economia da zona do euro que participaram do Eurogrupo e depois se juntaram a outros colegas do Conselho Ecofin.

A agenda está muito ocupada: sanções contra a Rússia e seu impacto na economia da UE; Diretrizes da Política Orçamentária para 2023; Conclusão da união bancária. Uma nova hipótese para um quadro temporário de auxílios estatais ligado à atual crise energética; Lançamento de um imposto baseado na importação de produtos com elevada pegada de dióxido de carbono e continuação do trabalho sobre o imposto mínimo de rendimento para grandes empresas.

O resumo é que há dúvidas sobre tudo, mas há apenas uma certeza, que são as sanções contra a Rússia, custe o que custar. O alcance deste último tem contornos claros e algo impressionantes, mas a neblina mais espessa prevalece sobre como mitigar seu impacto e todos – do Eurogrupo, à Comissão, ao Conselho – mantêm as mãos livres para se ajustar com flexibilidade ao curso dos acontecimentos .

A Comissão adiou para maio – quando serão publicadas as recomendações por país – qualquer indicação detalhada das linhas de política económica para 2023. No entanto, não desperdiçou a oportunidade de sublinhar que a situação orçamental passará de expansionista para neutra e que dívida-dívida países (ou seja, a referência à Itália é puramente intencional) terão que determinar imediatamente o caminho da redução. Para nos manter no caminho do crescimento, os investimentos e reformas da próxima geração (NGEU) devem ser suficientes, enquanto os gastos públicos atuais devem ser contidos e sujeitos a uma revisão dos gastos. Em suma, nas mãos do PNRR vamos construir hospitais e escolas, e com o Pacto de Estabilidade teremos que reduzir o custo dos médicos e professores.

Não há notícias da esperada suspensão do Acordo de Estabilidade também para 2023, mesmo que não falte nos dias seguintes slots neste significado. O Presidente Pascal Donohoe e o Comissário Paolo Gentiloni, na conferência de imprensa da noite, não tiveram vergonha de sublinhar a gravidade dos danos causados ​​à economia pelas sanções e pela actual crise energética, face à qual a caixa de ferramentas está completamente vazia. Na verdade, a caixa contém apenas duas ferramentas antigas que ninguém usou ainda.

O diretor do MES, Klaus Regling, não hesitou em especificar “experiência positiva”(?) A Linha de Crédito Especial para a Pandemia e afirmou acreditar ser possível repetir aquela experiência para lidar com a crise de energia, ainda que seja cedo para falar sobre o assunto e os ministros não tenham discutido o assunto. A outra ferramenta antiga foi limpa pelo vice-presidente Valdes Dombrovski que, no final do Conselho Ecofin, depois de enumerar todos os danos causados ​​à Rússia com a quarta rodada de sanções lançadas durante o Ecofin na terça-feira, ele teve que perceber as terríveis consequências para a economia da UE e não encontrou nada melhor do que um apelo para países a retirarem totalmente os 200 mil milhões de empréstimos do NGEU ainda disponíveis. Reconhecimento involuntário da falência do NGEU que, face aos 385 mil milhões de empréstimos disponíveis, só viu Itália (contra o montante total disponível de 122 mil milhões), Grécia, Portugal e Roménia. Publicamos uma participação patética sobre como a gaiola super resistente, construída para aproveitar esse dinheiro, com um calendário para os próximos cinco anos de metas e objetivos definidos nos maiores detalhes, foi modificada para torná-la utilizável para neutralizar o choque show dos eventos da guerra na Ucrânia, que provocou uma conflagração.

Completando a união bancária, sobre a qual o Eurogrupo luta há quase um ano com o nó górdio para atribuir um nível de risco aos títulos públicos detidos pelos bancos, foi a oportunidade que Regling aproveitou para salientar que o primeiro passo a ser dado era ratificar o ESM reforma. Também neste caso, em Roma, todos os que têm ouvidos para ouvir devem compreendê-lo e oferecê-lo.

Enquanto isso, o conselho finalmente assumiu a presidência de um novo projeto tributário (CBAM), que visa atingir produtos fronteiriços importados de países não pertencentes à UE que são menos rigorosos na redução das emissões de gases de efeito estufa. Os produtos afetados serão concreto, alumínio, fertilizantes, ferro e aço. Esta receita, juntamente com a derivada da revisão dos direitos de emissão de dióxido de carbono e da tributação dos grandes lucros das empresas (cuja proposta ainda não estava pronta), são cruciais para o pagamento das dívidas que a UE contraiu para financiar o NGEU. Mas o que se vislumbrava há dois anos em plena deflação, hoje equivale a jogar mais gasolina num palheiro em chamas. Este imposto só pode ser desembolsado ao longo de toda a cadeia de abastecimento para os setores envolvidos com os efeitos inflacionários esperados. Em Bruxelas eles não parecem se importar.

Isso é especialmente enfatizado se olharmos para os poucos centavos que a Comissão está se preparando para aprovar como auxílio estatal máximo para empresas afetadas pelo aumento dos custos da energia. Em 10 de março, a Comissão disponibilizou consultas aos Estados membros Esboço, projeto para um novo quadro temporário para ajudar a não distorcer a concorrência. O décimo sexto período de observação expirou no décimo sexto dia, e a usual cisão entre as duas frentes mediterrâneas e a frente norte emergiu da mídia internacional. A primeira tende a permitir uma intervenção generosa dos Estados em favor de empresas afetadas por custos insanos de energia, e a segunda preocupa-se com possíveis auxílios a empresas zumbis ou distorções excessivas da concorrência.

Além de reavivar os empréstimos habituais com garantia de custo reduzido ou custo subsidiado, o quadro provisório (documento de 16 páginas que pudemos analisar) afirma que o subsídio só pode ser desembolsado após um certo aumento de custo, definido muito alta com base no trimestre de novembro de 2021 a janeiro de 2022, quando o custo da energia já era muito alto. Basta dizer que de 2019 a 2022 as empresas (felizmente nem todas) cujo preço da energia está sujeito à flutuação do PUN (Preço Padronizado Nacional) viram o custo do componente energético dobrar 4/5 vezes. Pelos nossos cálculos, com base em dados até 18/3, a assistência compatível deve ficar entre 6% e 8% do custo da energia. Bem acima do crédito de imposto corporativo de 20% para uso intensivo de energia que o governo Draghi estabeleceu para os dois primeiros trimestres. Essa contradição – que será confirmada com base no texto final que a comissão deve publicar até o final do mês – pode levar a um confronto com Bruxelas. Francamente, recusamo-nos a pensar que é absurdo exigir às empresas o reembolso de qualquer ajuda que ultrapasse os limites da União Europeia.

A famosa frase “Se não tiverem mais pão, que comam brioche” pode mudar para pior. Corremos até o risco de não ter o croissant.

(Uma versão atualizada e ampliada de um artigo publicado em La Verità)