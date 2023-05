«Se as taxas de juros subirem, os bancos devem aumentar os bônus para os depósitos dos clientes» – Corriere.it

Um novo aumento nas taxas de juros deve ser acompanhado por um aumento nos bônus de depósito bancário para os poupadores. disse isso A Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde que está no Tg1 Ele expressou sua solidariedade ao povo da Emilia-Romagna. Ele disse – não temos alternativas. A única ferramenta que temos para lidar com a inflação excessivamente alta são as taxas de juros. Mas se esse aumento aumentar, os depósitos e poupanças dos cidadãos devem ser mais recompensados. É preciso um diálogo entre os bancos e os clientes”, frisando que “os menos privilegiados e os mais frágeis são os que pagam o preço mais alto pela inflação, e queremos que ela volte a 2% o mais rápido possível”.

até o Ministro da Economia Giancarlo GiorgettiPor ocasião da reunião do Ecofin em Bruxelas, ele levantou a questão e exigiu que os bancos italianos aumentassem as taxas de juros dos depósitos e as ajustassem aos aumentos do BCE, destacando o descompasso entre as taxas de empréstimos que subiram rapidamente após o aperto monetário do BCE e aquelas. Sobre os depósitos inalterados, apesar dos ajustes de política monetária. Por esse motivo, já há algum tempo se fala na possibilidade de um imposto sobre os lucros adicionais dos bancos.