O navio de Hazar é o mais longo a pousar no Porto de Vastu

Ampla. O cargueiro Hazar, de bandeira maltesa, com 175 metros de comprimento e 28 metros de largura, estabeleceu um pequeno recorde para o porto de Vastu.

Na verdade, este longo barco nunca manobrou na bacia do porto. A operação foi coordenada pelo Gabinete do Distrito Naval no Vastu, após todas as atividades atribuídas aos servidores técnicos: pilotos, rebocadores e âncoras.

Os desembarques foram realizados pela agência marítima Fasties, que opera 24 horas por dia.

O navio, com tonelagem de 20 mil toneladas e calado de mais de 6 metros e meio, no Vastu descarregou parte de sua carga, e despejou 10 mil toneladas de lama preparada para a produtora de telhas.

Nas manobras de atracação / mandíbula, foram utilizadas duas locomotivas, “Città di Crotone” a operar em Vasto e a outra, “Portugal”, que vinha de Ortona.

O Porto Vastu confirma o seu potencial e a possibilidade de iniciar em breve trabalhos de dragagem que irão melhorar a sua manobrabilidade. Olhamos para o futuro com algum optimismo, após a assinatura dos acordos entre a região de Abruzzo e o ministério, que de facto deu luz verde ao negócio, com um financiamento operacional de 12 milhões de euros.

As obras são também necessárias para permitir à RFI ligar o porto à rede ferroviária com uma dotação de 18 milhões de euros.

Aguardamos agora o início do estudo das correntes marinhas no interior da bacia portuária, o que é uma etapa necessária para permitir o início de várias obras.

Assista o vídeo: