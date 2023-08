A Bolsa de Valores Italiana, comentando a sessão de 25 de agosto de 2023

Os principais índices da Bolsa italiana e dos centros financeiros europeus registaram um ligeiro avanço. Concentre-se nos comentários de Jerome Powell em Jackson Hole

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Eles fizeram progressos parciais Na última sessão da semana. E no simpósio anual de banqueiros centrais em Jackson Hole, o presidente da Fed, Jerome Powell, alertou que a luta do banco central contra a inflação ainda não foi vencida. O banqueiro acrescentou que o Fed está pronto para aumentar ainda mais as taxas de juros, se necessário.

o ftsimip Aumentou 0,49%, para 28.208 pontos, após oscilar entre os 28.039 pontos mais baixos e os 28.419 pontos mais altos; Ao longo de toda a semana, o principal índice bolsista italiano subiu 1,61%. o FTSE Itália todas as ações Recuperou 0,45%. sinal de mais para Índice FTSE Itália Midcap (+0,09%) f Índice FTSE Itália Star (+0,11%). Na sessão de 25 de agosto de 2023, o valor negociado diminuiu para 1,49 mil milhões de euros, face aos 1,98 mil milhões de quinta-feira.

Às 17h30 Bitcoins Caiu para pouco menos de US$ 26.000 (pouco mais de € 24.000).

o Espalhe BTP-Bond Ultrapassou 165 pontos com Retorno do BTP por dez anos Que se aproximou de 4,25%.

para’euro Ele retornou abaixo de US$ 1,08.

Eni Ganhou 0,18%, para 14.154 euros. Conforme noticiado pelo Il Sole24Ore, a gigante petrolífera está a considerar a possibilidade de vender uma participação minoritária (na ordem dos 10-15%) do capital social da Plenitude, uma empresa colectiva que integra a produção a partir de fontes de energia renováveis, a venda de energia e serviços de energia e uma rede de pontos de carregamento de veículos eléctricos; O valor da participação será estimado em mil milhões de euros. O jornal financeiro acrescentou que a cotação da subsidiária na Piazza Affari não deverá chegar antes do início de 2024.

Geralmente estoque superior O setor bancário.

particularmente, UniCrédito Aumentou 1,38% para 21,75 euros.

Na recuperação FTSEMib Grupo Iveco (+4,18% para 8.626 euros).

generais Ganhou 0,51%, para 18,61 euros. Os analistas da Berenberg aumentaram o preço-alvo do Asad Trieste de 23,5 euros para 24,4 euros; Os especialistas confirmaram quais sinais para comprar ações.