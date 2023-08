Back Mic – Montanha Assombrada – Opiniões

dois anos atrás Dois salva-vidas Microfone traseiro Ele dá o salto e posta aos 4m. montanha assombradaterceiro álbum de estúdio do guitarrista O grande ladrão, saia para uma grande gravadora alternativa, como a banda dele, e isso vai significar alguma coisa. Meek também tem dois empregos atrás dele – Apartes E Lados B Ambos de 2014 – partilhados com o líder do grupo, Adriano Linker Que, como se sabe, foi sua esposa até 2018. Escusado será dizer que o compositor texano tem procurado até agora um lugar e um destaque independente dentro de um mundo, o reino do folk moderno, que entretanto viu a formação de um referência internacional.

No passado, o guitarrista e autor explorou tanto uma excentricidade americana próxima das suas origens sulistas quanto um soft rock com ares de 70, na nova audição, gravada entre diferentes alturas de montanhas (Na Serra da Estrela Em Portugal, no vulcão adormecido da ilha de Milos, em Vale de Oncerone Na Suíça) a veia permanece a mesma e a bebibilidade varia: guitarras elétricas e rock acrescentam eletricidade e amplificação ao molho, este último aspecto que certamente terá um papel importante nas próximas apresentações ao vivo e nos maiores teatros dedicados a recebê-los (por o caminho Três encontros nossos metade de setembro).

leveza em montanha assombrada Rima com intimidade, como convém à prosa como elemento básico de uma economia sólida O grande ladrãoPorém, os textos estão separados dele em termos de corte e ângulo. Tema recorrente do disco, também escrito com contribuição Julie HolandaÉ se perder em suas fantasias e sonhos, nos caminhos das serras, reais e imaginárias. Além disso, este álbum fala de amor e amor pela família, pela natureza e pela própria Lincoln, por quem ela ainda sente uma “profunda amizade”.

As cores e texturas às vezes são as da música pop, e o fluxo de consciência alterna com músicas mais estruturadas, com versos e refrões. Uma canção sonhadora sem concessões fáceis à rádio, fora do tempo, mas dentro das nuvens do Simongarfunkelian (Anéis de humor), algo que respirávamos há muitos anos num grupo gigante como o Traveling Wilburys (Main Track). E é preciso dizer que tudo corre bem, seja pelas palavras, sejam elas autobiográficas ou relacionadas com a natureza que as inspirou, cheias de um encanto delicado e onírico.

Por fim, a música e a produção não são menos que as citadas Anéis de humor Ele efetivamente toma emprestadas as soluções impressionistas do filme Bon Iver Entre ambiente, psicológico e popular, e um toque eletrônico na parte rítmica. paraísoao contrário, conta com algumas incrustações nas seis cordas e as chamas também deslizam lado secreto Em uma planície orvalhada. Cíclades Em vez disso, é folk rock, que é o único exemplo do grupo (assim como a letra Ele se presta bem), E Eu não te conhecia então Uma combinação perfeita entre sininhos rústicos e macios.

Simplicidade, tradição e linearidade caracterizam uma obra bem estruturada que ainda assim dá espaço e liberdade em Partes Instrumentais: To Rock Dunas de Domingo Há sempre um campo de arpejos pronto para acolher intenções e descobertas (De onde você veiocama para sonharcanções de ninar) e por que não alguns lágrimas. Tudo termina, como um conto de fadas, com um lindo arco-íris (arco-íris).