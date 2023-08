Salários, na Itália apenas 4% dos anúncios de emprego anunciam (mas em breve será obrigatório)

vagas? Apenas em 4% o salário é indicado O salário é um fator chave na escolha de emprego para mais de um em cada dois funcionários italianos, de acordo com a Pesquisa de Marca Empregadora de 2023 da Randstad. No entanto, apenas 4% das ofertas online indicam o salário bruto anual (Ral). E no exterior não é melhor. É o que emerge de uma investigação publicada em julho pela agência de recursos humanos Reverse, que mostra que mesmo nos anúncios franceses, espanhóis e alemães os salários raramente aparecem. No entanto, até 2026, os estados membros da UE terão de alterar a diretiva que exige que o RAL seja informado antes de uma entrevista.

Estudo salarial A amostra analisada pela Reverse inclui 200 ofertas de emprego no LinkedIn, 50 para cada um dos quatro países pesquisados ​​(Itália, França, Espanha, Alemanha). Estas são opções para pessoas com experiência intermediária e, portanto, não incluem cargos de nível inicial. Os resultados da pesquisa retornam uma imagem de grande concordância entre os quatro países. Na verdade, se apenas 4% das ofertas italianas contêm salários, a proporção é a mesma que para as ofertas espanholas. Nos anúncios franceses, a proporção sobe para 6%, enquanto nenhum dos 50 anúncios alemães examinados indicava o nível de Raoult. Para Federica Boarini, chefe de desenvolvimento internacional da Reverse, uma explicação poderia ser a tradicional relutância dos alemães em publicar dados como salários, bem como a falta de perfis qualificados: “Se as empresas postarem um anúncio com um salário completamente inadequado”. Em linha com o mercado, as chances de encontrar funcionários serão ainda mais reduzidas