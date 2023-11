Emissões de gases com efeito de estufa provenientes da economia da UE: -5,3% no segundo trimestre de 2023. Dados do Eurostat

No segundo trimestre de 2023, os setores económicos responsáveis ​​pela maioria das emissões de gases com efeito de estufa foram a “indústria transformadora” (23,5%), “famílias” (17,9%), “fornecimento de eletricidade e gás” (15,5%) e “agricultura” (15,5%). 14,3%, seguido por “transporte e armazenamento” (12,8%).

Face ao segundo trimestre de 2022, as emissões diminuíram em 6 dos 9 setores económicos, sendo a maior descida registada no setor “Fornecimento de Eletricidade e Gás” (-22,0%). O principal setor onde as emissões aumentaram foi “Transporte e Armazenamento” (+1,7%).

Diminuição das emissões de gases com efeito de estufa em 21 países da União Europeia

No segundo trimestre de 2023, as emissões de gases com efeito de estufa diminuíram em 21 países da UE, em comparação com o segundo trimestre de 2022. Foram registados aumentos em Malta (+7,7%), Letónia (+4,5%) e Irlanda (+3,6%), e Lituânia. (+3,0%), Chipre (+1,7%), Croácia (+1,0%). Entre os seis membros da UE, quatro registaram um aumento do PIB: Malta (+3,9%), Croácia (+2,6%), Chipre (+2,2%) e Lituânia (+0,7%).

As maiores reduções nos gases com efeito de estufa foram registadas na Bulgária (-23,7%), na Estónia (-23,1%) e nos Países Baixos (-10,3%).

Dos 21 membros da UE que reduziram as suas emissões, 10 países registaram um declínio no PIB (Estónia, Hungria, Luxemburgo, Suécia, Áustria, República Checa, Polónia, Finlândia, Alemanha e Países Baixos). A Itália manteve o seu PIB ao mesmo nível do segundo trimestre de 2022 e reduziu as emissões de gases com efeito de estufa. Dez países da UE (Dinamarca, França, Bélgica, Eslovénia, Eslováquia, Bulgária, Portugal, Espanha, Roménia e Grécia) conseguiram reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, aumentar o seu PIB.