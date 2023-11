Essas remessas muito valiosas das comunidades migrantes

Os valores transferidos para o seu país variam muito de uma comunidade para outra. © Keystone/Christian Beutler



A Suíça é um país de imigração por excelência e é também um dos países de onde os imigrantes enviam maior quantidade de dinheiro para os seus países de origem. No caso dos homens e mulheres italianos, 13% deles enviam dinheiro para casa, uma percentagem inferior à de outras comunidades.

Este conteúdo foi publicado em 16 de novembro de 2023 – 16h42







Daniele Mariani / tvsvizzera.it



Nascido no cantão de Ticino e há séculos mudado para a Suíça francófona, interesso-me por questões e figuras sociais, políticas e históricas, com ênfase na presença italiana na Suíça e vice-versa. Iniciais: Março

Muito tem sido escrito sobre a importância das chamadas remessas como ferramenta de desenvolvimento nos últimos anos. Segundo as Nações Unidas, estes montantes pagos pelas pessoas que migraram para os seus países de origem representam um montante total três vezes superior ao montante investido na ajuda pública ao desenvolvimento.

Mas no que diz respeito às transferências de dinheiro entre países europeus, a investigação é muito mais escassa. Um grupo da Universidade de Zurique preencheu parcialmente esta lacuna com um estudo publicado na quinta-feira. Revista de Estudos Étnicos e MigratóriosLink externoAvaliar a importância deste fenómeno entre as pessoas que imigraram para a Suíça e vieram de Itália, Grã-Bretanha, Portugal, Alemanha, Bósnia e Sérvia. Para a pesquisa escrita foram entrevistadas 3.000 pessoas, representantes da primeira e segunda gerações.

Quantidades muito diferentes

Os resultados mostram que pelo menos 21% das pessoas entrevistadas enviam dinheiro para os seus países de origem pelo menos uma vez por ano. A percentagem mais elevada – 46% – encontra-se entre a diáspora portuguesa. Entre as pessoas de origem italiana, o percentual cai para 13%.

Os montantes remetidos variam amplamente de acordo com a nacionalidade e também reflectem o estatuto socioeconómico dos imigrantes.

Aqueles que vêm da Grã-Bretanha – que geralmente estão em boa situação económica – pagam cerca de 4.000 francos por ano. Os portugueses transferiram em média 2 200 enquanto os alemães transferiram 1 100. Os montantes transferidos pelos italianos (650), sérvios (460) e bósnios (324) para os seus países de origem foram muito inferiores.

A utilização destes montantes também varia muito: “É surpreendente que as pessoas que imigraram da Bósnia e Herzegovina, Itália e Sérvia utilizem transferências de dinheiro com especial frequência para apoiar familiares e amigos, enquanto aqueles que imigraram de Portugal transferem principalmente o dinheiro para a sua conta. ” Nós lemos nele Eu reporteiLink externo que acompanha a pesquisa. No que diz respeito aos britânicos e aos alemães, o modelo comportamental funciona entre os dois.

“Descobrimos que os migrantes da Sérvia e da Bósnia e Herzegovina aderem muito estreitamente ao modelo tradicional de remessas, ajudando as suas famílias e parentes no seu país de origem, principalmente para ajudar a lidar com as dificuldades e a manter os padrões de vida”, escreveram os autores e autoras do artigo. Uma discussão que também é parcialmente válida para quem imigrou da Itália, ainda que o outro principal motivo citado para as remessas neste caso sejam as despesas pessoais.

Uma segunda geração com menos relacionamentos

Mais uma vez, no que diz respeito à comunidade italiana na Suíça, a percentagem relativamente baixa de pessoas que enviam remessas pode ser explicada pela elevada proporção de representantes de segunda geração.

“Em geral, os imigrantes de segunda geração têm menos probabilidade de enviar remessas. Isto deve-se ao facto de os laços sociais no país de origem dos seus pais serem menos fortes e em menor número”, explicou o sociólogo Jörg Rüssel, principal autor do estudo. . pesquisar.

Conversões não significam falha de integração

O estudo também destaca que as remessas não são um sinal de fraca integração. Pelo contrário, o oposto é verdadeiro.

“Os resultados mostram claramente que o pagamento das transferências depende de uma integração bem sucedida no mercado de trabalho e, portanto, de rendimentos elevados”, refere o comunicado.

Também é verdade que variáveis ​​puramente económicas não explicam diferenças entre grupos. Por exemplo, os portugueses transferem dinheiro com muita frequência, enquanto os alemães tendem a fazê-lo com menos frequência.

Russell explicou que as remessas também dependem de “conexões com o país de origem e de padrões éticos. Pessoas com parentes ou propriedades residenciais no país de origem e que têm uma forte obrigação moral de sustentar suas famílias têm maior probabilidade de enviar dinheiro”. “No entanto, isto não tem nada a ver com a integração na Suíça.”

De acordo com os padrões da JTI

Outros desenvolvimentos: SWI swissinfo.ch foi credenciado pela Journalism Trust Initiative