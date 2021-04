Faenza. Cafiero sedia o Fórum Global de Cooperativas de Vinho

O modelo colaborativo como resposta à necessidade de sustentabilidade ética, econômica e ambiental E como remédio para as dificuldades que um agricultor pode enfrentar devido a algumas disposições do Green New Deal, mas também a importância do vinho como componente cultural e agrícola: estes temas foram o foco da discussão que teve lugar ontem, em Flock, no Fórum Global de Cooperativas de Vinho, Que contou com a presença de representantes de cooperativas de ligação da Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, França, Espanha, Portugal e Itália.

O encontro, o segundo a ter lugar online devido à pandemia, foi coordenado por Caveiro e pelo seu presidente, Carlo Dalmonte, que também presidiu ao fórum no ano passado. Ao final do encontro, Dalmonte entregou a batuta da liderança ao presidente da cooperativa Bodega Quattro Rias (Argentina), que coordenará o fórum pelos próximos 12 meses.

Rumo à sustentabilidade ambiental

“Neste momento histórico, estamos separados da distância, mas hoje o hipotético encontro é uma importante oportunidade de discussão sobre questões que, como empresários cooperantes, nos unem muito: somos muitas identidades diferentes mas o que surge é um horizonte, um futuro para eles projetarem juntos, no caminho da responsabilidade “- parece Carlo Dalmonte, presidente do Grupo Cafiero.

“A Europa está a caminhar na direcção da sustentabilidade ambiental, com o denominado Green New Deal – especifique mais tarde – é um facto positivo, porque nós, como cidadãos e empresas, temos de ser responsáveis ​​pelo ambiente e pelas novas gerações. No entanto, devemos também estar atentos à proteção dos produtores, que, por si próprios, não podem arcar com a conta dessa transição complexa., Além disso, em um estado de estresse causado pelas mudanças climáticas. É um jogo difícil e, como cooperativas italianas, exigimos que as organizações sigam gradação, reciprocidade e racionalidade. A colaboração tem muito a dizer porque traz um modelo saudável que presta atenção às pessoas que lutaram muito neste período. ”

“A sustentabilidade hoje é um valor fundamental, mas a cooperação certamente não o descobre com o Green New Deal – enfatizou em seu discurso Luca Rigotti, Coordenador Nacional do Setor Vitivinícola, Alliance of Italian Cooperatives. O modelo cooperativo será benéfico para a superação da crise, pois entende-se que é necessária ajuda para que o mercado se recupere. É necessário caminhar numa direção comum também em cada país e a nível europeu, para que todos possam seguir o caminho. As diretrizes de sustentabilidade citadas requerem tempo, estudos e pesquisas. Os agricultores querem ser heróis e não serem deixados sozinhos para conduzir as consequências da mudança. Precisamos de uma perspectiva para compartilhar, para um futuro compartilhado. “

Os efeitos da epidemia no mercado do vinho

No difícil contexto da pandemia, o mercado do vinho resistiu ao golpe. “O ponto mais importante para o nosso setor é o maciço do Canal Horeca Dalmonte destacou novamente – condição inerente ao drama econômico e social por que passam alguns setores e setores, entre eles o turismo e a alimentação. As grandes vinícolas têm se mantido bem, porque não houve queda no consumo de vinho, mas uma mudança, mais relacionada ao uso doméstico. ‘

“ Neste cenário – continuou o presidente Cafiero – continuamos a perseguir o que pode ser um exemplo divisivo, mas fundamental para nós: Elimine o açúcar de beterraba do vinho. Em nossa opinião, apenas o fruto da videira entra na garrafa, Visto que o kit já contém tudo o que é necessário para o processo de elaboração do vinho.

A cultura do vinho como alimento de identidade

“Acontece que o vinho recebe ataques como um alcoólatra – explica ele Luigi Moio, vice-presidente da Oiv, Chrome International. Mas o vinho não é destilado e não pode ser combinado com essas bebidas, pelo contrário, O vinho pode ser uma ferramenta formidável para a educação na moderação e no consumo responsável. Consumir vinho significa escolher uma garrafa e participar intencionalmente de uma verdadeira festa que toca as dimensões sociais, alegres, tradicionais e históricas. Não optamos por beber vinho para beber álcool, mas sim para ter um sabor e uma experiência cognitiva que os define. “

Em seguida, o professor Moyo, que também é professor de monoteísmo na Universidade de Nápoles Federico II, deu seu testemunho sobre o modelo cooperativo: “Visitei pessoalmente muitos dos países que estão agrupados aqui hoje e fiquei impressionado com a organização que eles têm cooperativas de vinho, e a qualidade dos vinhos que expressam. O papel das cooperativas é extraordinário e tem aumentado nos últimos anos. É uma evolução das competências e da qualidade que impulsionou a produção vinícola mundial, garantindo a cultura empresarial e a ética do vinho como produto agrícola. Não esqueçamos que fazer vinho não é uma questão industrial e não existem receitas para a sua produção. A colaboração também está mais bem equipada para impulsionar a sustentabilidade em todos os níveis. Para ir nessa direção, você precisa de estratégias precisas e eficazes e precisa saber como aplicá-las. A colaboração que controla a cadeia de suprimentos pode fornecer indicadores e processos de rede e abrir caminho para maior segurança. Até a perseguição Modelo de economia circular, Graças à destilação e ao processamento de subprodutos. “

