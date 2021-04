A partir de 20 de novembro de 2020Nosso Departamento de Pesquisa incluiu o estoque em sua lista de recomendações e, a partir desse momento, os preços subiram 60,4%. Um ganho realmente incomum, mas o futuro pode trazer mais surpresas positivas. Um estoque que está subindo, apesar dos altos e baixos fisiológicos, deve ser mantido enquanto a tendência de alta primária permanecer a mesma e até que todo o valor seja expresso em preços.

Quais níveis a observar, equilíbrio e elementos gráficos precisam ser destacados no caso de espaços?

Vamos começar expressando nossa recomendação aos investidores privados e institucionais:

As ações da Somec ainda estão subvalorizadas em 46% em relação aos níveis atuais, podendo decolar. Elevamos a meta para 35 euros por ação.

Vamos agora destacar brevemente as interpretações de nossos dados.

A empresa com sede em San Vindamiano capitaliza no mercado de ações de 161,5 milhões de euros e projeta e fabrica recipientes e fachadas de vidro, projetos arquitetônicos especiais, interiores de espaços públicos e equipamentos de cozinha profissional em diferentes geografias.

Endereço (MIL: SOMO último pregão fechou em 23,90, alta de 2,14%. Desde o início do ano, o mínimo foi definido em 17,25 e o máximo em 24,90.

Breve análise das demonstrações financeiras

As margens de lucro (1,2%) são menores do que no ano passado (3,2%). Os lucros devem crescer 47,91% ao ano.

Lemos duas recomendações de outros analistas com uma meta de 29,15 em relação à anterior a 22,25 euros por ação. Nossa meta de valor justo, que foi definida no início de novembro em 32,62, foi elevada para € 35 por ação. Estamos muito otimistas com relação aos ganhos / receitas e ao crescimento dos negócios nos próximos meses.

Esta é uma empresa na qual você deve se concentrar não apenas no curto prazo, mas também no longo prazo.

As ações da Somec ainda subvalorizadas em 46% em relação aos níveis atuais ainda podem subir. Elevamos a meta para 35 euros por ação

Qual é a estratégia de investimento a partir de agora?

Aqueles que compraram as ações de acordo com nossos índices anteriores em 14,90, podem manter a posição em uma perspectiva de compra e manter um stop loss de longo prazo em 20,91 (de 17,24 anteriormente) e a primeira meta a ser atingida em 1/3 meses no região de 24,90 então 27,60.

Aqueles que desejam comprar ações no mercado podem fazê-lo entrando em um short stop loss a 22,59 e comprando a 20,91.

Nosso veredicto ainda é uma forte compra de longo prazo.

Iremos passo a passo.