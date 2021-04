Borsa Italiana, comentário sobre a sessão de hoje (27 de abril de 2021)

Estádio passivo para BPER Banca. Destaques do declínio de DiaSorin no índice FTSEMib. No entanto, o desempenho positivo da Mediaset após a divulgação das demonstrações financeiras

Reduções parciais dos principais índices da Bolsa de Valores italiana e dos principais mercados financeiros europeus. O mercado de ações italiano está tentando se recuperar na esteira de alguns desempenhos positivos dos bancos.

Às 15h35 FTSEMib Caiu 0,06%, para 24.500 pontos, após flutuar entre o mais baixo em 24.346 pontos e o mais alto em 24.537 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia All Share Diminuiu 0,09%. Diferenças mínimas para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,28%) e l Estrela FTSE Italia (+ 0,03%).

O Bitcoin É mais de $ 55.000 (pouco mais de € 45.500).

Ele Ela Espalhar Btp Bond Ainda acima de 105 pontos.

EU ‘euro Ainda está abaixo de $ 1,21.

Uma sessão nervosa para banqueiros.

UniCredit Ganha mais de 1 ponto percentual (+ 1,33% a 8,373 €). O instituto forneceu uma atualização das estimativas dos analistas consolidados para o primeiro trimestre de 2021. De acordo com o consenso dos bancos de investimento, o UniCredit deveria fechar os primeiros três meses do ano com um lucro líquido de € 413 milhões (valor médio). ); A estimativa compara com o prejuízo revisado de € 58 milhões reconhecido no mesmo período em 2020 (prejuízo líquido contábil de € 2,71 bilhões). A margem de lucro deverá ser de 4,28 bilhões de euros (valor médio), ante 4,38 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2020; O lucro operacional líquido é estimado em 1,21 bilhão de euros, após a baixa de recebíveis em 625 milhões de euros.

Tonalidade negativa para Pepper Bank (-0,51%).

Em FTSEMib o outono Diasurin (-4,89% a 144,95 €). Os comerciantes estão vinculando as vendas de ações da Diagnostics à decisão do concorrente francês Biomerieux de cortar as estimativas de receita para 2021.

Pirelli Diminuiu 1,73% para 4.939 eurosNa esteira dos dados trimestrais da Michelin, os resultados ficaram aquém das expectativas dos analistas.

Também para baixo Atlantia (-1,02% € 16,48).



Tonificação positiva para Mediaset (+ 1,44% a 2.394 €). O Grupo Biscione notificou os resultados do ano fiscal de 2020 e anunciou a decisão de transferir a sede para a Holanda.

Tirar proveito de Todd (-3,41% a € 38,54), Após a alta registrada nos últimos dias.