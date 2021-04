Os mercados de hoje aguardam o Fed: o que acontece?

Mercados hoje: Ações asiáticas estão positivas, mas cautelosas, enquanto se aguardam as decisões do Conselho de Cooperação do Golfo Reserva Federal.

Embora nenhuma mudança significativa na política monetária acomodatícia do banco dos EUA seja esperada, os investidores estão esperando para ouvir Palavras de Powell. Qualquer indício de possíveis diminuições ou mudanças de preço será uma grande fonte de inspiração para os mercados.

o que aconteceu Hoje nas trocas Na bolsa de valores?

Mercados: a Ásia está negociando positivamente. Existem expectativas para o Federal Reserve

A Ásia começa mista, depois se recupera e negocia em território positivo em suas listas principais.

Especificamente, o Nikki Os japoneses voltaram a ganhar + 0,35% na madrugada italiana. Como a nação japonesa enfrenta uma nova onda de infecções com preocupações e medidas restritivas em algumas áreas, os dados econômicos para Varejo Eles relataram otimismo: houve um salto em março, com + 5,2% ano a ano e + 1,2% mês a mês.

O China está em ascensãoO índice de Xangai subiu 0,04% e as ações de Shenzhen subiram 0,58% na manhã italiana.

O Kospi está mais baixo e o Hang Seng subiu 0,11%.

As luzes estão todas acesas alimentado por. Os analistas da TD Securities comentaram:

“Esperamos que o tom do Fed sobre a economia seja mais positivo do que foi na reunião do FOMC em março, refletindo a recuperação em curso nos dados, mas não esperamos quaisquer novos sinais substanciais de declínio.”

Wall Street aguarda Powell com cautela

Enquanto isso, Il Dow Jones Índice industrial subiu 0,01%, porémS & P 500 Perdeu 0,02% e o Nasdaq Composite caiu 0,34%.

Os investidores avaliaram as trocas mistas após as contas da Tesla, MicrosoftE a O Google.

A melhora da economia americana, o aumento das taxas de vacinação contra o coronavírus e as expectativas de gastos fiscais maciços estão fazendo com que mais investidores perguntem quando o Federal Reserve começará a desacelerar suas compras de títulos e por quanto tempo os legisladores tolerarão a inflação.

Taxas equivalentes em Títulos do Tesouro em 10 Anos protegidos da inflação, uma medida da inflação anual projetada para a próxima década, subiu para 2,41%, o maior nível desde 2013.