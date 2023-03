A plataforma online ajuda a estimar a colheita da uva de mesa com meses de antecedência

A estimativa de rendimento da uva agora pode ser feita com meses de antecedência, a um custo menor, com menos amostras e menos mão de obra do que no passado. Isso se deve à plataforma online e móvel Sensonomic, desenvolvida na Noruega e utilizada no Peru, Chile, Equador, Itália, Espanha e Portugal.

“Nossa plataforma prevê três a quatro meses, um a dois meses e algumas semanas antes da colheita”, diz Adam Formica, chefe de pesquisa da Sensonomic. “Nossos usuários medem em diferentes pontos da estação de cultivo. Trabalhamos com um dos 10 principais exportadores em Piura, Peru. Nossa plataforma trabalha em 500 hectares, mas esperamos expandir para alguns milhares de hectares. Já inserimos mais de 13.000 pontos de dados este ano, tantos como cachos e bagas. São os agrônomos que entram os dados.”

Adam mostra que em uma fazenda peruana de 500 hectares, a economia líquida da amostragem reduzida é de US$ 1.320 e aumenta com fazendas maiores. “Essas economias podem ser estendidas para mais dois estágios de estimativa Sensonomic.”

Precisão das estimativas:



Estimativa precisa de 62% com 35 amostras por hectare em Piura, Peru na campanha 2022/23;

67% de precisão com 64 amostras por hectare nas regiões de Coquimbo e Vale Central, Chile, em 2018/19 e 2020/21.

“Suponha que um trabalhador colete 300 amostras por dia. 9 hectares por dia podem ser percorridos com a estratégia de amostragem Sensonomic, em comparação com 5 hectares por dia com amostragem convencional. 56 dias úteis com amostragem sensorial, contra 100 dias úteis com amostragem convencional.”

Com um salário diário de US$ 30, os custos de amostragem são de US$ 1.680 com nossa amostragem, em comparação com US$ 3.000 com a amostragem tradicional, resultando em uma economia de US$ 1.320. Comparado com os métodos tradicionais, o Sensonomic atinge a mesma estimativa de precisão, mas um ou dois meses antes da colheita, com cerca de metade das amostras.”

A estratégia de previsão de retorno é medir três pontos-chave na temporada. “O número de botões, cachos, cachos, bagas, depois peso, calibres, grau de açúcar, relação açúcar/ácido, etc., que usamos para estimar o volume: determinamos o número de cachos e o tamanho que os agricultores enviarão, além para determinar o momento ideal de colheita. Usamos o Brix para prever o tempo de colheita, incluindo as condições climáticas que podem ser esperadas com semanas ou meses de antecedência”, diz Formica.

O compartilhamento de informações e a transparência são fundamentais. “Os agricultores podem usar nosso painel, processar dados e compartilhá-los com jogadores mais abaixo na cadeia de suprimentos. Isso permite que os compradores obtenham insights em tempo real do campo e daqueles que vendem aos agricultores, incluindo serviços, insumos e empresas que fornecem os diferentes variedades que os agricultores produzem. Também queremos criar uma plataforma para compartilhar dados. Estamos trabalhando com os cinco principais produtores de uvas de mesa que desejam que os agricultores sigam as práticas recomendadas e antecipem a receita. Todos se beneficiam, e se os agricultores produzirem mais e compartilharem informações , talvez eles possam reduzir os royalties. É do interesse deles compartilhar algumas informações.”

O objetivo é apoiar toda a cadeia de valor, mas sem focar exclusivamente na uva de mesa. “Não trabalhamos apenas com uvas de mesa. Na Europa também trabalhamos com azeitonas. Nosso cliente é um dos primeiros centros de produção de azeitona orgânica no sul da Espanha. Nossa plataforma online está totalmente operacional nos níveis básico, profissional e comercial” Também trabalhamos no sul da Itália, na Puglia, com um projeto piloto com vários produtores de uva de mesa. Esperamos expandir na África do Sul e também entrar em Nashik na Índia”, conclui Formica.

Para maiores informações:

sensorial

+47919 05789

[email protected]

www.sensonomic.com