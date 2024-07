Última chance para obter bônus de móveis: será cancelado em 2025 e precisamos agir rápido

Confira a última chance de receber a recompensa de móveis. A partir do próximo ano será cancelado e por isso teremos que nos apressar.

Depois dos cortes já previstos no orçamento de 2024, verifica-se que o bónus de mobiliário poderá sofrer novos cortes com a lei orçamental de 2025, podendo esta alteração significar o fim dos incentivos atualmente disponíveis para aquisição de mobiliário e eletrodomésticos. Atualmente, os benefícios incluem um 50% de desconto relativo a obras de renovaçãoMas este sistema está agora em perigo. O governo está a considerar uma reforma que poderá converter incentivos fiscais automáticos em contribuições a pedido.

De acordo com a proposta, poderiam ser introduzidos limites mais baixos para o bónus de reposição e as deduções do Irpef poderiam ser convertidas em contribuições diretas. O objectivo destas alterações é simplificar as regras regulamentares, reduzir os incentivos fiscais considerados demasiado generosos e impor limites mais rigorosos aos gastos para evitar comportamentos oportunistas. Estas mudanças reflectem uma tentativa de equilibrar a sustentabilidade financeira A necessidade de apoiar o setor da inovação E móveis. Agora você pode saber o valor restante do bônus de móveis.

Bônus Móveis, falta pouco tempo: quais descontos ainda estão disponíveis

A abundância de telemóveis está gradualmente a desaparecer do horizonte regulamentar italiano. Nos últimos anos, assistimos a uma série de reduções progressivamente acentuadas no limite máximo de despesas dedutíveis, resultando numa redução significativa dos benefícios concedidos aos cidadãos. Começando em 2021 com um máximo de 16.000€, o bónus foi posteriormente reduzido para 10.000€ em 2022, depois reduzido para 8.000€ em 2023 e finalmente É significativamente reduzido para € 5.000 em 2024.

Esta redução significa que os contribuintes só podem deduzir 50% dos custos com mobiliário e eletrodomésticos de alto consumo energético, até um máximo de 2.500 euros, repartidos por dez prestações anuais. À medida que 2025 se aproxima, Coloque o bônus dos móveis na balança. Sem o financiamento adicional previsto na próxima lei orçamental, é provável que o benefício não esteja disponível a partir do novo ano.

Esta possibilidade incerta é afetada pela difícil situação económica enfrentada pelo governo Giorgia Meloni, com possibilidade de reduções também no prémio de renovação, principal referência para o prémio de mobiliário. O declínio contínuo dos benefícios representa um Uma clara tentativa de conter os gastos públicos. Ao mesmo tempo, também restringe os incentivos à renovação dos interiores das casas. Isto significa que os cidadãos verão menos benefícios financeiros quando pretenderem investir em mobiliário e eletrodomésticos para as suas casas. Entretanto, outros incentivos à renovação de habitações, como o Bónus Verde, deverão ser eliminados até ao final de 2024.

Até essa data, o bónus verde permite um desconto de 36% numa despesa máxima de 5.000€ para melhoria dos espaços verdes das unidades imobiliárias. No ano novo, o desconto nas renovações standard voltará a 36%, com Ecobonus e Sismabonus combinados com O limite máximo de apoio foi reduzido para 48 mil euros. O Superbonus, que representa uma importante iniciativa de promoção da eficiência energética e da segurança sísmica, também sofrerá grandes alterações, com desconto reduzido para 65% e novos limites para compensação de créditos.