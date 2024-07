O primeiro-ministro de Portugal renunciou e a corrupção permaneceu por trás da decisão

A demissão do arquitecto do milagre de Portugal. Antonino Costa, socialista que está à frente do governo do país desde 2015, apresentou a sua demissão ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que a aceitou. A decisão veio depois que o primeiro-ministro se envolveu em um escândalo de corrupção. “A dignidade das funções do primeiro-ministro não corresponde às suspeitas sobre a sua integridade. “Estou com a consciência limpa e estou pronto para cooperar com a justiça”.

No centro do escândalo – que levou quatro pessoas à prisão, incluindo o chefe de gabinete de Costa – estão as concessões de mineração de lítio no norte de Portugal, um projeto de central de hidrogénio verde e um centro de dados na cidade costeira de Sense. O ministro das Infraestruturas, João Galamba, também estará na mira depois de a polícia ter feito buscas em vários edifícios privados e públicos, incluindo os ministérios do Ambiente e das Infraestruturas e a sede municipal de Sens. Dúvidas também rondam o responsável da Agência Portuguesa do Ambiente. Segundo a acusação, os suspeitos usaram o nome do Primeiro-Ministro nas suas relações ilícitas.

Costa, que antes de liderar Portugal foi várias vezes presidente da Câmara de Lisboa, anunciou que não pretende voltar a concorrer.

© Todos os direitos reservados