Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 2 de julho de 2024

As ações da Telecom Italia TIM subiram mais de 2%. Mas um dia ruim para Stellantis. A estreia notável do SYS-DAT no setor STAR

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles terminaram o dia em território negativo.

o Ftsimibe Perdeu 0,7% para 33.481 pontos, depois de oscilar entre o mínimo de 33.262 pontos e o máximo de 33.581 pontos. o FTSE Itália todas as ações Fechou em queda de 0,67%. Alterações parciais em Índice FTSE Itália Mid Cap (-0,38%) e Índice FTSE Itália Star (+0,22%).

17h30 Bitcoin Caiu para menos de 62.000 dólares (cerca de 57.500 euros).

o Spread de títulos Btp Caiu para 145 pontos, com o rendimento do BTP de 10 anos novamente acima de 4,05%.

para’euro Foi confirmado abaixo de US$ 1.075.

Equipe Telecom Itália Alcançou uma subida de 2,21% para 0,231 euros. A companhia telefônica anunciou que concluiu a venda da NetCo para Kohlberg Kravis Roberts. A transação ocorrerá através da transferência para a FiberCop (58% controlada pela Telecom Italia TIM) da unidade de negócios da companhia telefônica que compreende infraestrutura de rede fixa e atividades de atacado, e a posterior aquisição da totalidade do capital social da FiberCop pela Optics BidCo. , uma empresa controlada pela KKR. A venda da NetCo está avaliada num máximo de 22 mil milhões de euros.

Stellantis Sofreu uma descida de 2,29% para 18.208 euros. O Ministério dos Transportes anunciou que em junho de 2024 estavam matriculados 160.0461 veículos em Itália, um aumento de 15% face aos 139.150 no mesmo período do ano passado. As vendas da Stellantis também aumentaram acentuadamente. Em junho de 2024, os registos do grupo ascenderam a mais de 48 mil unidades, um aumento de 11,4% face aos mais de 43 mil carros vendidos em junho de 2023. Assim, a quota de mercado da Stellantis atingiu 30,04%.

Também diminui Títulos do setor bancário.

Destacam-se quedas de preços Popularidade do Sondrio (-1,89%) e Banco BBR (-2,54%).

As ações do setor petrolífero oscilaramIsto depois de o preço do petróleo bruto em Nova Iorque (o contrato expira em agosto de 2024) ter voltado para 83,5 dólares por barril.

Eni Perdeu 0,03% para 14.528 euros. Mas ofertas positivas para Saipem (+0,25% para 2.404€) e Tenaris (+0,98% para 14.385€).

Ofertas Diasorin (+3,43%) e Grupo IVECO (-3,76%).

Na parte ESTRELA, concentre-se em dados-sysno dia de sua estreia na Piazza Affari. A ação foi pontuada A Salto de 7,37% Ao preço de 3,6505 euros, depois de variar entre um mínimo de 3,6145 euros e um máximo de 3,85 euros. As ações foram oferecidas ao preço de 3,4 euros, com um capital inicial de cerca de 103 milhões de euros.