Incentivos automotivos 2024 para compras de carros elétricos, híbridos e endotérmicos: como funcionam

Em 2024, o setor automóvel italiano verá a introdução de novos incentivos governamentais. esses Incentivos automóveis 2024concebido para incentivar a compra de veículos com baixas emissões, tanto Endotérmico (Diesel, gasolina, híbrido) ambos Componentes elétricos e auxiliaresQuer representar um passo fundamental para uma mobilidade mais sustentável. No entanto, há que ter em conta que a introdução destes incentivos surge após um período de menor entusiasmo pelos incentivos aos automóveis eléctricos e eléctricos, que ainda não conquistam o coração dos automobilistas italianos. Não é por acaso que em 2024 a maior quantia de dinheiro será distribuída a estes veículos menos poluentes. Isto não é coincidência por dois motivos: O primeiro é que estes incentivos foram criados para incentivar a compra de veículos limpos. A segunda razão é que é também o menos procurado e, portanto, são necessários mais incentivos, ou mais especificamente, incentivos.

2024 Mais incentivos para carros elétricos e híbridos, mas não pode ser de outra forma

Na verdade, estes incentivos centram-se principalmente em carros eléctricos e híbridos, e são concebidos especificamente para isso. Estimular a compra de veículos com baixo impacto ambientalcom Emissões até 60 g/km CO2. O principal objetivo é promover a mobilidade sustentável através de um sistema de incentivos divididos em diferentes gamas de emissões, à semelhança do que já foi feito em anos anteriores. Em 2023, o resultado destes empréstimos era bem conhecido de todos: o dinheiro disponível para os carros endotérmicos foi imediatamente abocanhado, enquanto o dinheiro para os carros limpos fez um esforço muito maior.

Porém, as reclamações dos motoristas correm o risco de encontrar pouco espaço ou pouca confiabilidade se estivermos falando de um catalisador criado especificamente para o segundo tipo de veículos.

Os incentivos automóveis para 2024, e talvez mais do que os lançados em 2023, enquadram-se numa estratégia governamental e centram-se em dois objectivos principais: o primeiro é renovar a frota de automóveis rolantes através da promoção de veículos com Emissões de CO2 inferiores a 135 g/kmacompanhado por Livrar-se dos veículos mais poluentescomo aqueles com emissões superiores a Classe Euro 4. O segundo objetivo é Incentivar a produção e compra de carros elétricos e híbridoscom especial atenção aos veículos que reduzem significativamente o impacto ambiental.

Implementação do bónus económico 2024 e distribuição de fundos de estímulo

Ecobonus para 2024 será aplicado a todos Contratos de compra assinados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024Até que os fundos disponíveis se esgotem.

Os incentivos automotivos de 2024 entram em vigor em 1º de janeiro, com as concessionárias autorizadas a entrar Reservas na plataforma Ecobonus nos primeiros dias do ano. Para obter o incentivo, o carro deverá ser registrado em até 180 dias após a assinatura do contrato. Isso exclui carros “zero km” ou previamente registrados no exterior.

Este incentivo é particularmente importante para Veículos com emissões entre 61 e 135 g/km de CO2que foi atribuído a ela 120 milhões de euros. Espera-se que estes fundos sejam utilizados rapidamente, dado o rápido esgotamento dos fundos em 2023, dos quais aproximadamente 75 mil compradores.

O orçamento total projetado para incentivos automotivos em 2024 é 570 milhões de euros. Este valor é distribuído com o objetivo de incentivar a aquisição de veículos em diferentes faixas de emissão de CO2. A distribuição de fundos reflecte uma mudança de estratégia, com um aumento do financiamento para faixas de radiodifusão menos populares e de difícil acesso para a maioria da população, enquanto as faixas mais esperadas e procuradas sofrem com Diminuir 30 milhões. O objetivo é incentivar as famílias italianas a fazê-lo Investir em carros menos poluentesApesar dos obstáculos económicos.

Incentivos automóveis 2024: especificações de equipamentos financeiros para tipos de automóveis

Para 2024, o governo espera uma dotação financeira total de 570 milhões de euros, uma ligeira diminuição face ao ano anterior. A distribuição dos fundos segue um esquema detalhado baseado nas emissões de CO2 dos veículos:

Veículos com emissões de 0-20 g/km CO2 : 205 milhões de euros, parte dos quais destinados a empresas de car sharing e aluguer de longa duração.

Veículos com emissões de 21-60 g/km CO2 : 245 milhões de euros para particulares e empresas.

Veículos na faixa de emissões de CO2 de 61 a 135 g/km : 120 milhões de euros, todos atribuídos exclusivamente a particulares.

Incentivos automóveis para 2024 em detalhe

Os incentivos para 2024 são assim distribuídos com base nas emissões de CO2 dos veículos. Vamos resumir os dados anteriores, e enriquecê-los detalhadamente, na tabela a seguir:

Tipo de emissões do veículo Fundo total Distribuição do fundo privado Compartilhamento de carros e distribuição de dinheiro para aluguel de longo prazo Veículos com emissões de CO2 de 0 a 20 g/km 205 milhões de euros 194,75 milhões de euros 10,25 milhões de euros Veículos com emissões de 21-60 g/km CO2 245 milhões de euros 232,75 milhões de euros 12,25 milhões de euros Veículos com emissões de 61-135 g/km CO2 120 milhões de euros 120 milhões de euros /

Incentivos automotivos de 2024 vs. Incentivos automotivos de 2023: comparação

Na tabela a seguir mostraremos uma espécie de comparação entre os recursos desembolsados ​​no início do ano que está prestes a terminar e os destinados para o ano de 2024.

Tipo de veículos Fundo Total 2023 Fundo total 2024 disparidade Veículos com emissões de 0 a 20 g/km 205 milhões de euros 205 milhões de euros = Veículos com emissões de 21 a 60 g/km 235 milhões de euros 245 milhões de euros +10 milhões de euros Veículos com emissões de 61-135 g/km 150 milhões de euros 120 milhões de euros -30 milhões de euros

Veículos com emissões de 61-135 g/km de CO2 correm risco de esgotamento

2024 representa, portanto, um aumento nos fundos atribuídos aos automóveis nas duas primeiras gamas de emissões, apesar de uma diminuição da procura por parte dos motoristas italianos. Isto gerou controvérsia, uma vez que o financiamento dos anos anteriores para veículos eléctricos e híbridos permanece em grande parte não utilizado. A situação oposta ocorre para carros a combustão (faixa 61-135 g/km CO2), Como o dinheiro tende a acabar rapidamente.

Incentivos para carros 2024 com e sem sucata: como funcionam

Os incentivos para compra de carros novos variam De 2.000 a 5.000 eurosdependendo do escopo das emissões e da presença de sucateamento:

Carros com emissões de 0 a 20 g/km : Até 5.000€ com desmantelamento, 3.000€ sem limite de preço de 35.000€ + IVA (42.700€ com IVA).

Carros com emissões de 21 a 60 g/km : Até 4.000€ com desmantelamento, 2.000€ sem limite de preço de 45.000€ + IVA (54.900€ com IVA).

Carros com emissões de 61 a 135 g/km : Apenas 2.000€ com desmantelamento, preço máximo 35.000€ + IVA (42.700€ com IVA).

ECOBÔNUS 2024: Financiamento adicional

Além de incentivos à compra de automóveis, o programa Ecobonus 2024 também oferece financiamento Estações privadas de carregamento elétrico e complexos residenciais (40 milhões de euros), Compre motocicletas e scooters elétricas ou térmicas (40 milhões) e Veículos comerciais elétricos das categorias N1 e N2 (20 milhões).

Incentivos para caminhões elétricos e veículos comerciais

Incentivos direcionados para veículos comerciais elétricos Pequenas e médias empresas E oferecer bônus variável de acordo com a categoria do veículo, somente com Raspar um veículo de categoria inferior a Euro 4.

Incentivos automóveis 2024: obstáculos e requisitos de acesso

Quem compra um carro novo com incentivos deve respeitar algumas restrições, entre elas:

Registre o veículo no prazo de 180 dias após a reserva da recompensa.

Proibição de transporte do veículo por período determinado, dividido da seguinte forma: 12 meses para particulares e aluguer de longa duração. 24 meses no caso de compartilhamento de carro público.



Portanto o incentivo só pode ser solicitado se o veículo estiver matriculado no prazo de 180 dias após a assinatura do contrato.

Como reservar incentivos para carros em 2024

As reservas dos incentivos, geridas pelos agentes, iniciam-se após a abertura oficial da iniciativa. Agentes registram reservas em A Plataforma personalizadagerenciado antes Invitalia. Os incentivos são válidos para compras realizadas A partir de 1º de janeiro de 2024Independentemente da data de ativação da plataforma.