“A Itália está no caminho certo. Mas já bastam as desculpas sobre a dívida.”

Roma, 19 de novembro de 2023 – Veredicto Moody’s Não é surpreendente Daniel Grosso, Economista alemão com profundo conhecimento da Itália e chefe do Instituto para a Elaboração de Políticas Europeias e do Laboratório de Pesquisa Bocconi fundado por Mario Monti. Na verdade, ele nos chama a não baixar a guarda.

Em suma, não estamos fora de perigo?

“A agência apenas confirmou que o país não se encontra numa situação de extremo perigo e que o rumo das intervenções governamentais é o caminho certo. Mas o abismo está sempre aí, a poucos passos de distância, e a dívida continua a um passo de afundar .” “Lixo” “”.

Mas havia muitos medos.

“Na verdade, houve uma queda no recente Nadif. A reação do mercado foi imediata. O governo percebeu isso e começou a argumentar em uma direção completamente diferente.”

O que ainda te assusta?

“Nada foi feito para reduzir a dívida pública. Na verdade, o défice está a crescer ainda mais. Nestas condições, a Itália continua vulnerável às crises financeiras.”

Houve condições para redução da dívida?

“As condições nunca estão no papel. E o problema não é só deste governo. Entre 2013 e 2019, todos os primeiros-ministros, dentro do prazo, repetiram todos os anos que as dívidas não podiam ser tocadas. Mas depois o bónus…”

O que precisa ser feito?

“Segue o caminho de Portugal, que reduziu o seu défice e a sua dívida quando estava em condições piores do que a Itália está hoje. Mas agora não tem problemas e continua a crescer. Serão necessários 2-3 anos de sacrifícios, mesmo dolorosos, para depois voltar e se sentir confortável.”

A Europa também não está a crescer. A começar pela Alemanha, em recessão. O que devemos esperar?

“A economia vai continuar fraca. Quanto à Alemanha, está a pagar o preço da contracção de alguns sectores. Como a construção, que registou uma forte expansão quando as taxas de juro eram zero ou mesmo negativas. Isto também se deve à adição disso. transformação. “É um processo que inclui toda a indústria transformadora. Algumas empresas terão de desaparecer, outras serão reduzidas e outras ainda mudarão. “É um processo que afeta todos os países”.

Por que as coisas estão melhores na Espanha e na França?

“A Espanha tem um aparelho de Estado que funciona um pouco melhor que o italiano. Foi mais rápido e eficaz. Além disso, depois do pânico causado pela crise imobiliária, muitas coisas foram modificadas, não no nível legislativo, mas nas relações. ” entre trabalhadores e empresas. Houve uma realocação de mão de obra do setor de construção para o setor manufatureiro. Em vez disso, a França manteve uma vantagem competitiva em alguns serviços, especialmente nos serviços digitais.”

Mas com o abrandamento da Europa e o rebentamento de duas guerras, não seria melhor que o BCE afrouxasse o seu controlo sobre as taxas de juro?

“Faremos isso quando ficar claro que a inflação realmente caiu. Ainda estamos longe dos 2%.”

O que pode ser feito para impulsionar o crescimento?

“Há um problema europeu: há falta de política industrial e há regulamentação excessiva que desencoraja os empresários. Mas um facto é certo: não é verdade que precisamos de gastar mais para alcançar o crescimento. Será importante investir em a economia europeia. Desenvolvimento de tecnologias para trabalhadores do conhecimento.”