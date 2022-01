Polti aborda estrategicamente a sustentabilidade com a ajuda da SDA Bocconi

a Grupo Polti Bulgarograsso, Uma empresa líder na Itália e no mundo em aplicações de vapor, para passar e limpar no setor doméstico e profissional, decidiu fazer uma importante colaboração com o Centro de Pesquisa em Sustentabilidade da SDA Bocconi – a Escola de Administração gerenciada pelo professor . Francesco Perini, Professor de Economia e Administração de Empresas e Presidente do Comitê de Sustentabilidade da prestigiosa Universidade de Milão.

O objetivo desta cooperação, altamente qualificada para a empresa sediada em Como, é avançar uma Revisão estratégica pelo seu modelo de negócio sustentável e socialmente responsável, em perfeita sintonia com a orientação agora declarada do grupo para as estratégias e políticas ESG (Ambiental, Social e Governança), que são, na verdade, uma avaliação consciência coletiva Uma empresa no sentido de assumir a responsabilidade por fatores sociais e ambientais em seu trabalho, de acordo com a iniciativa lançada pelas Nações Unidas na “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. O objetivo é Definir e implementar um caminho virtuoso responsável Com base em indicadores ESG específicos, Formalizando assim um compromisso claro e partilhado com todos os membros da empresa em prol da sustentabilidade.

Embora não seja um material novo para a Polti, que desde a sua criação no mercado de pequenos electrodomésticos colocou o vapor, obtido por simples desvio de água e sem utilização de substâncias tóxicas, no centro de toda a oferta, é Uma escolha crítica, altamente desejável e sensível ao contexto atual de desenvolvimento da empresa, Não apenas do ponto de vista do empreendedorismo e negócios, mas também do ponto de vista da governança e regulação.

“A sustentabilidade Polti é um projeto de governança que deve ser perseguido não apenas em nível de gestão, mas é um valor central sobre o qual construímos nossa visão – Francesca Polti, Gerente Geral confirma – A parceria com a SDA Bocconi visa integrar a visão e a estratégia do negócio, através de um equilíbrio que tenho certeza que ao final deste caminho fará com que o espírito da empresa se manifeste melhor. Eu já disse isso antes – Entre em contato com Francesca Polti – Mas não me canso de repetir a forma como fiz meu trabalho e o quanto gostaria de introduzir a definição de desenvolvimento sustentável proposta no relatório da ONU Nosso Futuro Comum, publicado em 1987, como essencial Um desenvolvimento capaz de garantir que as necessidades da geração atual são atendidas sem comprometer É possível que as gerações futuras atendam às suas necessidades. E aqui estou absolutamente convencido de que este é o único caminho a seguir: não há crescimento insustentável”.

Nos próximos meses, a empresa contará com o apoio de uma equipe de pesquisadores certificados pela Laboratório de Sustentabilidade da SDA Bocconi, Um think tank interdisciplinar que realiza atividades de pesquisa aplicada, Com a ajuda das competências de professores e profissionais com muitos anos de experiência, foi criado com o objetivo de propor soluções inovadoras e práticas, analisando tendências atuais e emergentes, favorecendo a criação e disseminação de conhecimentos e competências estratégicas, bem como com o uso de cursos de depende do pedido Com base nas necessidades das empresas.

A coordenação científica atribuída ao projeto vê a presença, bem como o acima o professor. Francisco Perini, A partir de o professor. Alessandro Minicelli, Professor de Negócios e Governança Corporativa Nasceu em o professor. Mânlio de Silvio Bolsista Acadêmico e Coordenador do Comitê de Sustentabilidade, todos os professores universitários e pioneiros introduzem o ensino da sustentabilidade na Bocconi.

“Adotar uma abordagem estratégica baseada nos princípios da sustentabilidade é um investimento que pode trazer muitos benefícios a curto e longo prazo – Professora diz. Francesco Perini – Que vão desde o aumento da vantagem competitiva derivada da capacidade de absorver as mudanças em curso e atender às demandas das principais categorias de stakeholders até a melhoria do desempenho da empresa, graças à incorporação de fatores ESG, que ocorria até alguns anos atrás. Está excluído da avaliação de operadores especializados sem negligência – O prof continua. Perini – Melhorar a disponibilidade e as condições de acesso a ativos produtivos, sejam eles de natureza física, como capital e fontes de financiamento, ou intangíveis, como habilidades, talentos e legitimidade social, por exemplo.”

A estrutura da intervenção, especificamente elaborada, prevê diferentes e aprofundadas etapas de trabalho, a começar pela Mapeamento das atividades do Polti SPA em relação aos padrões ESG, que será seguido, com base nos resultados, Identificar áreas de intervenção onde iniciativas específicas devem ser focadas e propor um novo modelo de governança capaz de acompanhar essas iniciativas ao longo do tempo.

Então começamos Estabelecer metas, objetivos e KPIs para definir programas plurianuais na área de sustentabilidade para permitir uma integração mais profunda na estratégia corporativa. Workshop para compartilhar os resultados que surgiram As linhas de negócios que envolverão proprietários e gestores concluirão a primeira parte do processo, Na primavera de 2022.

Certamente um plano complexo e exigente que deve levar em conta múltiplos fatores como a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável em primeiro lugar, as demandas e expectativas do mercado, a comunidade social que gravita em torno da empresa e as demandas da comunidade financeira, eles sempre se preocupam em integrar aspectos ambientais/sociais nas escolhas de investimento da empresa.

Um projeto ambicioso e importante para o Grupo Polti com grandes expectativas, razão pela qual optou por uma colaboração de altíssimo nível com o Laboratório de Sustentabilidade SDA Bocconi, garantindo a utilização de uma equipe de pesquisadores altamente qualificados e experientes, capazes de orientar a empresa dentroImplementar medidas eficazes e decisivas de sustentabilidade e responsabilidade social, para que uma Site valioso Unitária, coordenada e coerente com a visão e missão da empresa, Aspectos sociais e ambientais abrangentes, enfatizando o compromisso com o bem comum e Através da ação consciente.

A Polti SPA foi fundada em 1978, a sede está localizada em Pulgarograsso, na província de Como, e conta com 250 funcionários; bem como em Itália, localizada com revendedores especializados e filiais diretas em Espanha, Portugal, França, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos. Graças a produtos inovadores e 200 patentes Registrada em 3 continentes, os hábitos de consumo mudaram desde 1978 50 países, propondo uma abordagem contemporânea e sustentável da higiene: O herói é sempre o vapor, com seus comprovados efeitos de limpeza poderosos e naturais.

Produtos como Polti Vaporella, o primeiro ferro com caldeira para uso doméstico, e Polti Vaporetto, o limpador a vapor com caldeira de alta pressão, marcou a história da empresa e ainda hoje é referência de conhecimento e experiência. Ao longo dos anos, a Polti desenvolveu sólida expertise em limpeza e desinfecção profissional, com linhas dedicadas e potência certificada.