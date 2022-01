Caixa eletrônico, notícias sobre seu cartão que talvez você não saiba

Bancomat, você está ciente desta notícia na Itália sobre seus cartões? É o que é

a Cartão Multibanco, ou mais corretamente cartões de débito, vinculados a uma conta corrente, cujos detalhes são mostrados nos dispositivos magnéticos do cartão. O método de pagamento com cartão original estava usando fita magnética. “Rastreamento”, ou seja, passando a tarja magnética nos pontos de venda apropriados, os pagamentos podem ser feitos.

Na verdade, a banda contém as informações necessárias para um pagamento bem-sucedido. Mas o “rolo” foi logo substituído por chip magnético, que deve ser inserido em um slot do dispositivo Pos. Hoje, o chip não é mais necessário para algumas operações, você paga diretamente com contato, é permitida a forma de pagamento em que basta levar o cartão aos pontos de venda e o pagamento é permitido, mas apenas para números inferiores a 25 euros.

Alguns credores atualmente aumentam o limite com 50 euros. Mas muitos cartões ATM ainda contêm uma tarja magnética. O que isto significa?

Caixas eletrônicos, a tarja magnética pode comprometer a segurança do cartão?

Operação A economizador de espaço Muitos cartões estão agora limitados a transações de pagamento restantes e estão em processo de conclusão eliminação completa. De fato, se o cartão estiver equipado com um chip e for usado para operar em um POS ou caixa eletrônico que, por sua vez, seja capaz de ler um chip, o pagamento ou a retirada será feito usando a tecnologia de microcircuitos.

Que, mesmo que a banda esteja no cartão, isso é continuar a ser usado Em todos aqueles casos (ainda que agora marginais) em que o terminal não suporta, mesmo temporariamente, o microcircuito ou permite que as cartas sejam jogadas mesmo nos países estrangeiros onde a tarja magnética ainda está em uso.

De qualquer forma, o Caixa eletrônico Desta forma, responde a questões de clientes que se perguntam se a presença de fita magnética pode de alguma forma representar um risco para a divulgação de informações: A existência da quadrilha no papel não negocie Segurança de transações de microcircuitos.

“Na verdade, o A banda não contém informações confidenciais, como. o pino, e o banco ou instituição especializada, no próprio momento em que autoriza a retirada ou pagamento, verifica a regularidade do processo e a tecnologia (microcircuito ou balança) com a qual a operação é realizada. Portanto, se ela detectar sinais de anomalias, ela pode recusar a permissão para retirar ou empurrar”.