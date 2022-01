Abra uma carta ao Istituto Superiore di Sanità sobre gestão de resíduos Covid

Incrível Estação Espacial Internacional Querida Lucia Bonadona

Estamos investigando a questão da gestão de resíduos domésticos municipais em relação à epidemia de Covid localmente, bem como em outros países europeus. Como outros temas mais importantes já lhe apontaram, tornou-se impossível acompanhar os indicadores que foram incluídos no seu documento em maio de 2020. Cidades que iniciaram gestão separada do grupo de origem para os profissionais, com sua designação como hospital coleta de lixo, já desistiu ou vai desistir pela impossibilidade de acompanhar as constantes mudanças na população atingida.

Coletamos notícias ou reportagens nesse sentido sobre Roma e as cidades toscanas de Palermo e Gênova. Tente gerenciar os resíduos de residências positivas porque os resíduos hospitalares causam custos crescentes e disfunção regulatória contínua. Previa-se no seu documento que em muitas situações não seria possível proceder a este tipo de ‘gestão separada’ pelo que se estipula que os resíduos não devem ser separados, devendo ser colocados todos no mesmo saco duplo. No entanto, este indicador foi substituído pela Comissão da União Europeia, que recomenda por um lado continuar a recolha seletiva, por outro lado gerir os resíduos mais sensíveis do ponto de vista da Covid, como máscaras e lenços de habitat positivo , colocando-os em um saco dentro do saco indiferenciado maior.

Nossa rápida investigação em outros países europeus indica que não há regras, regulamentos ou sugestões contra a coleta seletiva. Na Espanha, recomenda-se – de acordo com o documento da UE – lacrar os resíduos, digamos “figura do paciente”, em um saco antes de colocá-lo no saco grande e não classificado. Em Portugal recomenda-se a utilização de sacos resistentes e não os encher em demasia para evitar que se rompam. As empresas de resíduos em Berlim e Hamburgo responderam que as disposições especiais foram abandonadas após 2020 e estamos procedendo normalmente hoje. Disseram-nos em Viena que se aplicam as regras dos tempos pré-Covid. Em Bruxelas, os cidadãos são convidados a entregar os resíduos recicláveis ​​no final do isolamento domiciliar.

A Itália é, em muitos aspectos, o país mais avançado em termos de coleta separada de resíduos. Evitá-lo seria um grave dano ambiental e econômico. A referência contra a coleta seletiva muitas vezes foi esquecida ou ignorada, mas isso certamente não é uma boa razão para mantê-la em vigor. Até onde pudemos saber e entender, não é necessário abrir mão de uma coleta separada de resíduos e as recomendações e precauções são suficientes para demonstrar sua experiência e competência.

Não deixe de explicar o ponto de vista de quem lida e se preocupa com a economia circular dos resíduos, por isso pedimos que atualize as informações sobre esse tema.

Associação Ambiental da Cidade