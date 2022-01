Novo pneu sem ar Hankook i-Flex

A Hankook Tire and Technology, fabricante de pneus líder mundial, apresentou seu novo produto na CES em Las Vegas. Este é o inovador Pneu Não Pneumático (NPT) chamado i-Flex, que foi lançado no maior evento de tecnologia de consumo do mundo, que aconteceu de 5 a 8 de janeiro de 2022.

No evento, a Hyundai Motor Company apresentou pela primeira vez o módulo Connect and Drive (PnD), que é baseado em tecnologia robótica que permite a mobilidade de objetos (MoT), um ecossistema no qual todos os objetos são móveis. O i-Flex da Hankook Tire foi projetado para Maximizar Propriedades e funções do módulo PnD.

Novo pneu sem ar Hankook

Os pneus i-Flex são representados O conceito futurista de antena não pneumática Apresenta um design de imitação animado. O tamanho é de 10 polegadas, com um diâmetro de 400 mm e uma largura de 105 mm. Esta borracha automóvel não contém ar ao contrário dos pneus tradicionais que todos conhecemos e utilizamos regularmente, pelo que a segurança pode ser melhor garantida em caso de acidentes causados ​​por furos. Já falamos sobre isso no passado sobre essa tecnologia única, Isso permite que você supere os problemas que surgem de pneus furados. Isso não é tudo, o pneu não requer manutenção da pressão do ar, o que o torna a solução perfeita Para veículos autônomos.

Nova estrutura de quadro i-Flex

Para concretizar este novo conceito foi implementado Estudos rigorosos e testes biomiméticos. Para poder suportar a carga e absorver os choques de contato na estrada, o fabricante estudou e usou um design de lupa de intertravamento de várias camadas que se inspira na estrutura celular dos organismos vivos. A célula 3D permite uma melhor absorção de choque, e também permite que as estruturas de células hexagonais e quadrangulares de diferentes rigidezes se unam para suportar a carga de maneira mais estável.

Um perfil côncavo em forma de C também foi aplicado ao novo quadro i-Flex para garantir Maior área de contato Permitindo assim uma condução mais segura. Também foi adotado um modelo novo e aprimorado para o movimento multidirecional do veículo, usando a forma do citoesqueleto no padrão da banda de rodagem.

O fabricante Hankook Tire pretende comprometer-se a tornar os dispositivos que tornam o futuro da mobilidade mais sustentável e, por isso, desde 2010 trabalha incansavelmente na tecnologia destes novos pneus não pneumáticos. nascimento do i-Flex, Novos pneus sem ar seguros, sustentável e de baixa manutenção, indicando que será a solução perfeita para a mobilidade futura. Enquanto isso, a Hankook continua pesquisando e desenvolvendo novas melhorias.

A filosofia de tecnologia da Hankook Tire está no centro do compromisso da empresa com a melhoria Sensibilidade para uma condução segura Mas ainda divertido e para tornar a mobilidade sustentável para o futuro uma realidade. A empresa continuará a implementar projetos para impulsionar a mudança, ao mesmo tempo em que aumenta sua competitividade no mercado.