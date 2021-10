Deduções, cancelamentos e aumentos: aqui está o recálculo das pensões

Nos últimos cinco anos, a taxa média do PIB tem sido inferior a um, resultado que corre o risco de prejudicar o grande número de pessoas que deixam o mundo do trabalho. pode ser afetado por uma diminuição do PIB anuidades, uma vez que o alegado montante da contribuição está intimamente relacionado com o desempenho da economia italiana. Na verdade, o valor das anuidades futuras é calculado com base na taxa de variação média anual do PIB nos cinco anos anteriores. Uma porcentagem negativa do PIB pode afetar seriamente o subsídio de centenas de aposentados. Situação semelhante já aconteceu em 2014, mas então GovernoPara evitar problemas, decida que o módulo não pode ser inferior a um.

O resultado do PIB deve ser processado pelo Conselho de Ministros à luz da aprovação do Conselho Lei Orçamentária Espera-se que ações concretas garantam que o valor das pensões não diminua. Todos sabem que este não é um momento feliz para o sistema de aposentadoria. A difícil reposição da cota de 100, com vencimento em 31 de dezembro, vem animando o clima político, mas são as notícias do entorno que mais preocupam, como no caso do pensões de invalidez, ou seja, os benefícios recebidos por civis com deficiência e pessoas com deficiência entre 18 e 65 anos, para os quais se reconhece uma taxa de deficiência igual ou superior a 74%.

Uma decisão recente foi emitida em Tribunal de Cassação Prove que já não é possível acumular rendimentos do trabalho, ainda que de poucos euros, com o subsídio de invalidez civil mensal pago. A restrição foi anunciada pelo INPS, que, através de comunicado, destacou que o subsídio de invalidez é garantido a partir deste momento apenas às pessoas com deficiência que não trabalham. Uma verdadeira transformação para tantas pessoas que, além de receberem uma pensão, também têmocupação Pagar.

Nesse ínterim, também chegam boas notícias: com prazo Massa de reavaliações À medida que a inflação aumenta, as provisões mensais serão mais substanciais. Estima-se que as pensões passem de 300 para 1.000 euros por ano, embora não esteja excluído que o governo decida prorrogar o bloqueio por ocasião da aprovação da lei do orçamento. Por fim, com o advento do Ano Novo, também está acabando o sistema experimental de três anos 2019-2021, que atua reduzindo gradativamente as pensões acima de quatro vezes o mínimo.

O novo sistema de cálculo estabelece que a partir de 1º de janeiro de 2022, as pensões continuam a ser reavaliadas em 100% até quatro vezes o mínimo, então taxas de 90% entre quatro e cinco vezes o mínimo, a 75%, são aplicadas a todas as pensões superiores . Em suma, a partir de 2022 toda a reavaliação é realizada até 2.000 euros, desce para 90% sobre a quota-parte das pensões entre 2.000 e 2.500 euros e para 75% acima dos 2.500 euros. Nesta base, levando em consideraçãoinflaçãoOs aumentos da pensão de 1.500 euros são estimados em cerca de 300 euros por ano.