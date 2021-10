A Sardenha participou no 2021 Web Summit em Lisboa com 6 startups inovadoras

Que terá lugar de 1 a 4 de novembro num espaço de exposição coletiva organizado pela Sardegna Ricerche e comissionado pelo Ministério da Indústria Regional. O Web Summit é o evento europeu anual mais importante dedicado à tecnologia e à inovação digital e recebe mais de 70.000 visitantes por ano. A primeira edição realizou-se em Dublin em 2009 e desde 2016 o Web Summit está permanentemente sedeado em Lisboa, Portugal.

Em conformidade com as restrições regulatórias para evitar a disseminação da Covid-19, cerca de 40.000 pessoas devem participar este ano, incluindo 700 investidores internacionais. O evento tem como objetivo apresentar uma visão geral das perspectivas das novas tecnologias e reunir em um só lugar os grandes nomes do setor de TIC e startups promissoras de todo o mundo (este ano serão mais de 1250). O programa inclui uma série de conferências de alto nível, com mais de 700 palestrantes, incluindo Brad Smith (presidente da Microsoft), Tim Berners-Lee (co-inventor da World Wide Web), Werner Vogels (CTO da Amazon) e Stephen Kaover (CEO da Microsoft). Tripadvisor) e Rola Khalaf (Diretor do Financial Times).

As startups expositoras foram selecionadas por edital público da Sardegna Ricerche. Cada startup terá um pavilhão disponível na região da Sardenha. As startups selecionadas poderão participar de iniciativas voltadas para novos negócios, incluindo atividades de treinamento (“horas de mentoria”), concurso de apresentações e reuniões com potenciais investidores. As seis startups da Sardenha também participarão de um evento de networking empresarial italiano por ocasião de um encontro com o embaixador italiano em Lisboa, Carlo Formosa. Esta iniciativa, Consultora de Indústria Anita Bailey, confirma que se insere no programa regional de internacionalização, aprovado pelo Conselho Regional, entre as actividades destinadas à promoção de empresas inovadoras e de empresas de TIC previstas no acordo-quadro trienal celebrado entre o ` `Administração da Agência Autônoma Regional da Indústria da Sardenha Sardegna Ricerche. Como parte do acordo, entre 2019 e 2021, Sardegna Ricerche organizou a participação de delegações de startups inovadoras da Sardenha em importantes feiras internacionais como Web Summit 2019 e 2020, Viva Technology 2021 em Paris, BIAT – International Exchange of ‘High Technology 2019 e 2020 ‘2021 e GITEX Future Stars 2021 em Dubai.

O conselheiro orçamental Giuseppe Fasolino afirma que a promoção da inovação “Made in Sardinia” no estrangeiro desempenha um papel fundamental na internacionalização do sistema produtivo regional, o que por sua vez constitui uma importante alavanca estratégica para criar desenvolvimento e melhorar a competitividade do sistema económico da Sardenha. No contexto da economia do conhecimento, é de facto necessário hoje reforçar o sector das TIC, que se desenvolve especialmente na Sardenha, onde hoje existem 3.251 empresas activas que empregam 8.591 trabalhadores, enquanto os dados dos registos das Câmaras de Comércio incluem 197 start-ups e 12 PME inovadoras.