As bolsas de valores europeias estão tentando se recuperar. 4 bilhões de Btp colocados com aumento de rendimento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – O bolsas de valores europeias Eles estão tentando recuperar o atraso depois de duas sessões consecutivas em que os índices Stoxx600 e Eurostoxx50 perderam um total de 1,5% e em que as listas continentais atingiram seus níveis mais baixos do ano. A compra foi favorecida pelo fechamento positivo de Wall Street após o presidente do Fed, Jerome PowellAfirmaram o compromisso incondicional contra a inflação. O apoio aos mercados europeus também vem da Ásia, pois as bolsas de valores chinesas se beneficiaram da decisão do banco central em Pequim de aumentar as injeções de liquidez no sistema bancário (quase US$ 9 bilhões na operação de hoje). o FTSE MIB Assim, Di Piazza Avary ganha ganhos na sequência minhas gravaçõesE a Grupo Interbombas E a lado de dentro. Entretanto, Christine Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu, falou sobre o tema da inflação durante a Cimeira Europeia. Ele ressaltou que a alta dos preços é motivo de grande preocupação e que a situação é grave, mas não miserável. Conforme indicado por uma fonte europeia, Lagarde disse que a questão do abastecimento de energia neste momento é uma questão central e as perspectivas económicas para a zona euro estão ligadas a ela. No entanto, a economia europeia tem “fortes pontos fortes”, como evidenciam o baixo nível de desemprego, fundamentos estáveis ​​e o facto de a economia estar em crescimento.

Enquanto isso, o Tesouro da Itália colocou 4 bilhões BTp a curto prazo em 2024, com rendimentos subindo acentuadamente para 1,63%, um aumento de 86 centavos em relação ao leilão de títulos de dois anos anterior. A demanda totalizou € 6,33 bilhões, com uma relação oferta/demanda de 1,58.

Quanto à Bressemian, a ação beneficiou do anúncio de um contrato de cerca de 700 milhões de euros atribuído ao operador de sistemas de transmissão alemão TenneT TSO. O contrato refere-se à construção de um segundo sistema de 2 GW para estender o SuedOstLink para 546 km de 525 kV subterrâneos de alta tensão. Em vez disso, fica na mira das vendas SaipemQue nos dois primeiros pregões desde que os termos de aumento de € 2 bilhões foram anunciados deixaram 27% de sua capitalização no chão.

Eni está fraca depois de parar em Plenitude

A Eni também está sob pressão depois de parar na cotação de afiliados da Plenitude. Os estoques também caíram nas últimas semanas em paralelo com a tendência dos preços do petróleo: desde 8 de junho, o petróleo Brent caiu 11% no preço do barril, enquanto o subíndice de petróleo e gás Stoxx600 caiu 16%, os estoques encolheram e o grupo petrolífero italiano caiu 20%. A incerteza nos mercados financeiros da Eni sugeriu o adiamento da despressurização da empresa que reúne as atividades de retalho e energias renováveis, para a qual se tem falado em valorizações na ordem dos 9-10 mil milhões de euros com a intenção de colocar uma quota de 20-30% mantendo ao controle. “O momento da operação é difícil de prever”, escrevem os analistas da Equita Sim, que veem “o impulso da Plenitude como um catalisador positivo para as ações, dada a diferença de avaliação entre empresas petrolíferas como a Eni e atividades expostas à descarbonização”.

Spread até 209 pips, retorno Btp em 3,51%

Em títulos, está em alta BTp-Bund spread O rendimento italiano é de dez anos. No mercado secundário MTS para títulos do governo europeu, o spread de rendimento entre o benchmark BTP de dez anos e o mesmo vencimento alemão sobe para 209 pontos de 205 pontos base na data de fechamento desta noite. Após a queda de ontem, o rendimento de referência de 10 anos da BTp subiu para 3,56%, de 3,49% na última referência registrada.