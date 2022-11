Aqui está o que vai acontecer com eles – Libero Quotidiano

o Décimo terceiro O que está para chegar vai dar uma lufada de ar fresco ao bolso dos italianos. Mas parte do que é arrecadado vai direto para os bolsos do erário. Este ano o montante total atingirá os 46,9 mil milhões de euros, dos quais 11,4 mil serão absorvidos pelo fisco. Os beneficiários deste bônus totalizam 33,9 milhões de italianos: 16,1 milhões de aposentados e 17,8 milhões de empregados. Globalmente, os beneficiários irão arrecadar um montante total de 46,9 mil milhões de euros. Se subtrairmos 11,4 bilhões em impostos retidos na fonte desse montante Imposto de renda pessoal Que vão parar nos cofres do tesouro, 35,5 bilhões líquidos vão ficar no bolso dos italianos. A CGIA afirma que uma parte significativa deste mês extra em dezembro provavelmente será gasta pagando, em particular, contas de luz e gás, pagamento de hipoteca e saldoemo Da segunda casa, mas é igualmente desejável que a restante seja utilizada para relançar o consumo natalício. Um elemento, este último, que tem uma influência muito importante no orçamento anual de muitos artesãos e de muitos pequenos comerciantes.

A nível geográfico, a Cgia assinala que a região com maior número de beneficiários do décimo terceiro salário é a Lombardia: entre empregados e reformados, os interessados ​​rondariam os 6,2 milhões. Seguido por 3,25 milhões de destinatários localizados em Lácio e 2,98 milhões de residentes de Veneto. Fora da plataforma vemos 2,82 milhões de habitantes na Emilia-Romagna e 2,58 no Piemonte. A área menos afetada, também por ser a menor demograficamente da Itália, é o Valle d’Aosta. O número de Nacionais do Vale de Aosta que receberão esse bônus é de aproximadamente 79.000. Metade da equipe também recebe o 14º. Refira-se que, em termos de pessoal, todos os acordos coletivos de trabalho nacionais estipulam por lei o décimo terceiro salário. Finalmente, a critério do Gabinete de Investigação da cgiaHá entre 7,5 e 8 milhões de empregados do setor privado que também se beneficiam do 14º salário (equivalente a pouco mais da metade de todos os empregados do setor privado). Os principais contratos de trabalho nacionais que prevêem este mês adicional de vencimento tradicionalmente pago no mês de julho são: Agricultura, Alimentação, Transportes Rodoviários, Comércio/Turismo/Restauração e Limpeza/Sector Multisserviços. Por fim, vamos relembrar o momento do crédito: os aposentados começarão a recolhê-lo na próxima quinta-feira; Funcionários do setor público e privado, no entanto, nas próximas três ou quatro semanas.