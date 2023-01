Sheikh Ronaldo Então Arábia Saudita quer outra Copa do Mundo no deserto

Cristiano Ronaldo Não passaria a velhice na pobreza, mesmo que se comprometesse a esbanjar todos os bens que acumulou em seus vinte anos de carreira. Antes não havia muitas dúvidas, e não há mais agora que assinou o contrato que o vinculará à Arábia Saudita pelos próximos oito anos, dois anos e meio dos quais como futebolista do Al-Nassr (500 milhões líquidos) . Pelo inconveniente) e o resto como embaixador do projeto saudita de desembarcar no futebol importante (mais meio bilhão depois dos impostos).

Só por uma saudável inveja, o CR7 que saiu com uma fractura desportiva da última Taça do Mundo da sua vida, passará a receber 385€ por minuto, 23184 por hora, 555.550 por dia e 16.666.666 (ciclicamente) por mês. Em suma, o incômodo de acabar com a história de jogador de futebol para se abrigar no campo de jogo é um belo bônus. Bendito seja Ronaldo e todas as gerações futuras que usufruam dos benefícios desta escolha que elevará o total de salários arrecadados pelos portugueses para cerca de € 2 bilhões entre Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus e United mais uma vez – além de Árabe Al. Nasr – sem esquecer os ganhos das estrelas das ricas parcerias comerciais firmadas ao longo do tempo.

Mas é muito mais interessante entender por que a Arábia Saudita decidiu cobrir o CR7 em ouro até 2030. Certamente, as ambições do Al-Nasr de voltar a ganhar algo têm apenas um papel limitado nisso. Mas o que é crucial é o impulso que o príncipe incorporou na personificação da família governante Muhammed Bess Salman Tentar impressionar faz do deserto da Arábia o terceiro foco do futebol no futuro, e desafiar os vizinhos Emirados Árabes Unidos e Catar no mesmo terreno. Um aumento de gastos que acompanha o que foi feito nos últimos quinze anos e que aprendemos a reconhecer no futebol europeu acompanhando a história de Paris Saint-Germain e Manchester City, antes que a Copa do Mundo do Catar se tornasse uma realidade e não apenas um pesadelo. O sonho de um fã.

ele é chamado Visão Saudita 2030 E ela rejeitou a ideia de que o Reino da Arábia Saudita, assim como seus vizinhos ricos, estão investindo pesadamente no esporte e no futebol em particular para reconstruir sua imagem internacionalmente diversificando os pilares de sua economia, e não apenas vinculando-a às riquezas de extração de petróleo. . Um projeto iniciado há pelo menos cinco anos e seus primeiros frutos. A polêmica compra do fundo PIF do Newcastle trouxe uma nova onda para a Premier League e ameaça reescrever a hierarquia em breve. A Serie A e a La Liga se associaram aos sauditas ao exportar suas Supercopas nacionais, ao mesmo tempo em que concordaram, no caso da Espanha, em mudar o formato para aumentar os lucros.

Escalação sem parar. exatamente o contrário. E aí entra o papel de Cristiano Ronaldo, que receberá metade desse salário faraônico de bilhões de euros para atuar como embaixador de toda a visão com o objetivo final de trazer uma versão da Copa do Mundo (novamente) para o deserto da Arábia. Algum? Os holofotes estão em 2030 e nos próximos meses uma sutil batalha política com o objetivo de redesenhar as fronteiras do poder no futebol mundial será travada. Segundo a UEFA, terá de regressar à Europa, tendo em conta que em 2026 irá para a América do Norte com o Mundial repartido entre Estados Unidos, México e Canadá. presidente esloveno Alexandre Severin Já deu luz verde às candidaturas de Espanha e Portugal às quais a Ucrânia pode ser adicionada como curinga.

A Copa do Centenário (a primeira das 46 edições realizadas até agora data de 1930) também é cobiçada pela América do Sul, que tem na mesa a união de Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai. Já a Arábia Saudita trabalha em bloco com Egito e Grécia, mantendo os três continentes juntos e fazendo a FIFA. Gianni Infantino, prestes a iniciar seu segundo e último mandato como presidente. Ronaldo será o homem da fotografia neste desafio. Para ele, isso significa correr “contra” Portugal e devolver a Copa do Mundo ao deserto no inverno, apesar das necessidades dos clubes europeus que suportaram mal a longa pausa em novembro e dezembro às suas custas. Aqui está o CR7 com bilhões de bombas e sua foto. O futebol é agora apenas uma parte secundária da guerra geopolítica que acompanha as escolhas das potências do futebol.