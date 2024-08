O vôlei italiano e a maldição olímpica: os campeões Velasco e Igono ainda esperam dissipá-la

paraAldo Cazzolo, enviado para Paris

A Itália inventa táticas e exporta treinadores, mas o tabu olímpico continua com a saída da seleção masculina. Na competição feminina contamos com duas campeãs que optaram por ser italianas

Paris Ainda há uma chance de dissipar a maldição do voleibol olímpico. A esperança depende de dois heróis: Júlio Velasco e Paula Egono. A maldição do jogo é esta: a Itália domina o cenário mundial, inventa táticas, exporta técnicos; Mas o ouro olímpico no voleibol sempre nos escapa no final. Ontem, na semifinal, a França nos superou, alimentada por um apoio inédito até mesmo em Pequim 2008; Nossos jogadores cometeram muitos erros, tanto dentro como fora dos remates. Mas, na verdade, o voleibol é uma bênção para nós, italianos. E não só porque as mulheres aqui em Paris chegaram às semifinais Pela primeira vez na história.

Parece que o voleibol se tornou o verdadeiro esporte nacional dos italianos. Obviamente não a nível de clube, mas a nível nacional (dado o que os jogadores azuis fazem). Quatrocentos mil membros. Deve haver três italianos em campo para cada equipe em todas as partidas. Quatorze seleções juvenis e juniores, além da seleção paraolímpica feminina, se classificaram para o torneio de vôlei sentado. Não apenas amostras; Escola, movimento. Não é por acaso que muitos dos treinadores que trabalham no estrangeiro são italianos. A França, que nos venceu, é treinada por um dos nossos jogadores veteranos, Andrea Gianni (que não cantou o hino nacional francês).









































































































Na liderança está Türkiye, com quem os italianos jogarão a final esta noite Escrito por Daniele Santarelli, que foi marido da nossa freestyler, Monica Di Gennaro, por cinco anos. A Polónia tem Stefano Lavarini como treinador. Os sérvios que vencemos por 3 a 0, depois de terem nos derrotado por 3 a 0 no Rio e em Tóquio, são treinados por outro técnico italiano, Giovanni Guidetti, de Modena. Há algum tempo, quando liderava o Türkiye (também se casou com uma jogadora turca), Guidetti após sua vitória sobre a Itália Ele sucumbiu à tensão competitiva e fez um gesto dramático com seu guarda-chuva para o histórico presidente federal Carlo Magri, de Parma.

Ao entregar o cargo ao atual presidente, Giuseppe Manfredi, de Alberobello, Magri jurou para si mesmo: “Como treinador, leve quem quiser, qualquer um, menos Guidetti”. Para evitar erros, Manfredi Velasco assumiu. O maior treinador de vôlei de todos os tempos. Somente Julio poderia administrar um fenômeno como Paola Egono. Outros não conseguiram sair do balanço que o torna um herói que um dia está alegre e no dia seguinte está zangado com o mundo. Agora Paola encontrou estabilidade com o namorado Leonardo Poletti, empresário de seu clube Monza; Encontrou em Velasco o melhor guia técnico e tático com que poderia sonhar. Como auxiliar, Julio tem o antigo Spike, Lorenzo Bernardi, e o técnico com mais troféus, Massimo Barbolini: como se Ancelotti fosse o substituto de Guardiola.

Até a técnica da seleção masculina, Vivi De Giorgi, não está brincando. Nas entrevistas, Gascón foi aberto e extravagante, como é sua natureza de salento. No campo ele é Sargento da Marinha. Levantamento de peso pela manhã e três horas e meia de treino à tarde. Quando comandava a Rússia, era comum o técnico indicar no quadro os horários de início e término dos treinos. Na hora marcada, os atletas russos partiram e ele assistiu com espanto. No dia seguinte, ele escreveu no quadro em cirílico: “Fim do treinamento: nunca”. Todos ficaram até o fim. READ Liga Europa e Liga, resultados de qualificação

Com o Japão chegando às quartas de final, a Itália cancelou três match points. A abertura começou quando a nossa jogadora mais representativa, Simone Giannelli de Bolzano – “Sou do Tirol do Sul, não da Áustria” – que até então tinha sido menos inteligente do que o habitual, acertou quatro serviços seguidos. Gianelli era um menino no Rio. Ele é um campeão agora. Um levantador de dois metros de altura, uma mente muito refinada e uma mola que sabe bloquear e esmagar. “Sabíamos que o Japão era o pior time para nós”, explicou De Giorgi. Os Azzurri são uma equipa muito técnica, não são os martelos que os assustam; São jogadores técnicos assim, menos potentes mas muito rápidos. Se eles demitirem você, obviamente você fez algo errado; A verdadeira frustração é a defesa ágil e rápida que anula todos os ataques. Ontem à noite, Fefè De Giorgi foi o último a render-se. Ele incentivou sua equipe até o fim. Mas a faísca se apagou tarde demais, quando os azzurri, com a força do desespero, anularam três pontos e perderam mais uma partida consecutiva. Sem sucesso. A França mereceu e depois de amanhã defenderá a medalha de ouro em Tóquio com a Polónia, que claramente vencemos no grupo.

A lenda da maldição nasceu dos últimos quatro jogos olímpicos perdidos. Além do vôlei de praia no Rio, que foi uma grata surpresa, fomos favoritos nas outras vezes: o invencível time de bola única de Velasco perdeu em Atlanta 1996 para a Holanda; Em Atenas 2004, o sexteto com Gianni como ponta-de-lança perdeu para o Brasil; Em Pequim 2008, as meninas perderam a final porque tiveram que abrir mão da estrela Aguero; No Rio 2016 perdemos para o Brasil, que vencemos por 3 a 0 no grupo. Com a eliminação no pólo aquático, as equipes masculinas foram eliminadas dos jogos. E agora pegamos dois novos compatriotas: Paula Egonu é filha de um caminhoneiro de Lagos e de uma enfermeira da cidade de Benin; Julio Velasco fugiu da ditadura argentina. Ambos escolheram ser italianos e hoje são o nosso voleibol. READ Folonica U17 desafia Yuroki 2023: Hóquei para crianças do Golfo