Declaração dura dos portugueses

Avestruz Emanuel MacronCom meu colega EU Hidalgo O Comitê Organizador Olímpico está escondendo a cabeça na areia. Mas, aos poucos, o escândalo Sina, que não era possível nadar desde 1923 e de repente “limpo” em bilhões, começou a explodir com toda a força. Depois de os atletas belgas terem tido de desistir da prova de estafetas devido às condições clínicas de um dos atletas concorrentes, que há poucos dias mergulhou nas águas barrentas do rio Paris, dois campeões portugueses contraíram agora também algumas infeções intestinais e estão ter que cuidar da equipe médica.

Comunicado de imprensa, disponível No site do Comité Olímpico Português Está seco, mas crítico. A Diretoria de Medicina Esportiva informa ao mundo que “o atleta Vasco Vilasa Nas últimas horas, ele desenvolveu sintomas compatíveis com uma infecção gastrointestinal durante sua estadia nas Olimpíadas de Paris-2024. O atleta está bem e em observação, e os médicos tentam aliviar seu sofrimento intestinal. Vila olímpico. A COP não acusa Senna diretamente, pois é difícil determinar por onde bactérias e vírus entram no corpo de um atleta. Mas há críticas, que nem são veladas: “mundo TriatloDurante os dias de competições de triatlo, a Federação Internacional desta modalidade garante que a avaliação da qualidade da água respeita os padrões especificados. “Apesar de respeitar os limites de segurança exigidos, a presença de alguns dos critérios que foram avaliados representa um risco de infecção neste contexto ambiental. É como se ele dissesse: “Você pode ter feito os exames, mas isso”. a água ainda está suja.” É fácil para os nadadores serem infectados.

Além disso, Vilasa não está sozinho. E nos últimos dias também Melanie Santos Ele apresentou sintomas semelhantes, mas menos graves. Como ela também Clara Michelle, triatleta belga, foi o primeiro a contrair a doença e gerou polêmica. Ela explicou ontem que os rumores de que sofre de vômitos e diarreia por causa da bactéria Escherichia coli não são verdadeiros. Ou melhor: os sintomas estavam todos lá, mas os testes teriam descartado a bactéria em favor de um vírus não identificado. Mas isso não desculpa o rio Sena, pois nessas águas, além de bactérias fecais, podem ser encontrados todos os tipos de vírus e fungos. “Se houver E. coli na água – explicou Gianni Reda“, um excepcional professor de higiene da Universidade Vita-Salute San Raffaele, em Milão – é provável que existam também outros germes, sejam bactérias como a salmonela ou vírus.” Para colocar com Matteo Bassetti: “No Sena Acesso a águas residuais. Se as águas residuais chegarem até lá, obviamente conterão vírus entéricos de humanos e vírus entéricos de animais. Pode conter bactérias, como E. coli, enterococos, shigella e salmonela. Poderia ser qualquer coisa: protozoários, parasitas, giárdia, ameba.” Uma grande mistura de porcarias.

Não é por acaso que apesar do Sena ser “nadável” em provas alternativas segundo os organizadores, a seleção italiana que compete nos 10km em águas abertas (ou sujas) optou por treinar apenas na piscina para evitar os riscos. Giulia Gabrieleschi, Ginevra Tadeucci, Domenico Asrenza e Gregorio Paltrinieri Eles trabalhavam em águas limpas treinando técnicas especiais para se acostumarem com as fortes correntes dos rios que afetariam as corridas. Coordenador técnico campeão Stefano Rubaudo, Ele mergulhou no Sena no lugar deles para testar suas condições: “Dei meia volta e recebi a confirmação do que sabemos. A água não tem sabor nem cheiroAs correntes são muito fortes. Na direção oposta da corrente, levaria três vezes mais tempo para completar o mesmo trecho do outro lado.”

Os técnicos que monitorizam os dados dos rios garantem que os níveis de bactérias e germes são “normais”, ou seja, inferiores ao limite máximo imposto pelas federações organizadoras das corridas. O fato é que vários atletas vomitaram depois de tomar banho nele, com um deles declarando que “cheiraram e viram coisas…”, enquanto muitos ficaram surpresos que o Sena pudesse estar fora dos limites na maioria dos treinos, mas magicamente “limpo” durante corridas. A decisão de fazer com que os campeões olímpicos mergulhassem naquelas águas castanhas foi uma aposta, depois de terem sido gastos 1,4 mil milhões de euros para torná-las navegáveis, como nada a propaganda de Hidalgo. No memorando oficial emitido pelos dirigentes do desporto belga, de facto, afirma-se claramente que “ Comitê Olímpico Belga A Federação de Triatlo expressou a esperança de que o desastre de Paris 2024 sirva de lição “à luz das próximas competições de triatlo nas Olimpíadas”. Mais ou menos o que está escrito nas linhas do COI português, segundo o qual continua a ser possível que apesar de “respeitarem os limites de segurança exigidos” os seus atletas tenham absorvido sabe-se lá o quê. Definitivamente não é água de colônia.

