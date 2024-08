ANSA-BOX/ Paris: Sofia Rafaeli brilha na final do espetáculo – Altri Sport

“Uma obra de arte”, “Grande coreografia”. A primeira apresentação de Sofia Rafaeli nos Jogos Olímpicos não é de estreante: a rainha azul da percussão no final das sessões com os quatro pequenos instrumentos musicais na Arena La Chapelle, em Paris, põe imediatamente todos de pé. É uma onda de aplausos, não apenas de dentro das instalações parisienses, mas também de muitos que a seguem ao redor do mundo e a aplaudem à distância nas redes sociais. Aliás, a ginasta da região de Marche fez uma exibição impressionante, classificando-se para a final do individual geral com o melhor resultado.





Rafaeli somou 139,100 pontos, à frente da alemã Daria Varfolomeev e da búlgara Boriana Kalin. Das 24 jogadoras em palco, a búlgara Stiliana Nikolova, campeã europeia e uma das favoritas, não entrou na lista de dez. A outra italiana, Melina Baldassari, também entrou com o nono resultado.





“Eu não esperava atingir esse nível alto”, disse Rafaeli com um sorriso. “Nestas corridas a cabeça é fundamental.





“Estamos tentando completar todos os treinos da melhor maneira possível, mas o verdadeiro jogo será amanhã.”





A italiana quebrou o gelo com o aro, com a bola que a impressionou e com as fitas e tacos que diz ter dado o seu melhor. “Foi incrível – disse a ginasta “Formiga Atômica”, que torcia no estádio das instalações parisienses, incluindo sua família – a cada exercício ela se sentia bem: no geral fiz tudo o que havia preparado.





Então o público me deu um impulso louco. Na final a corrida será certamente mais curta, mas mais difícil. Concorrentes? Mas não os vi, mas estou pensando no que estou fazendo e eu, sendo perfeccionista, quero fazer tudo bem. Saber que haverá pessoas que me viram crescer e me amam me dá uma força incrível: Há duas semanas tive um momento de ansiedade. Mas tudo o que tenho em mente é conseguir sair dessas fases e tentar remover tudo o que turva minha mente. Quais ferramentas eu mais gostei? Comecei com o aro há algum tempo e sei que tenho que estar três vezes mais focada: com a bola serei mais descuidada – sorri a menina azul – e ao invés disso não devo perder a concentração. Eu diria que o bar é o meu preferido, mas estou feliz com os clubes, já faz muito tempo que não os faço assim.” Agora precisamos nos repetir entre os dez primeiros, para subir ao pódio em primeiro lugar. Olimpíadas.



