Campeonato Europeu Sub-18, Itália-Portugal 49-68 (Giachetti 14). Domingo Sérvia (16h30, ao vivo YT FIBA) – Federação Italiana de Basquete – Campeonato Europeu Sub-18, Itália-Portugal 49-68 (Giacchetti 14). Sérvia no domingo (16h30, ao vivo no YT FIBA)

Estreia amarga da seleção feminina sub-18 no Campeonato da Europa que começa hoje em Matosinhos. A seleção azzurra foi derrotada pelo anfitrião Portugal por 49 a 68 e volta a campo amanhã, às 16h30, para enfrentar a Sérvia, que foi derrotada hoje pela Alemanha por 72 a 64.

A última partida do grupo é contra a Alemanha, na segunda-feira. Nas oitavas de final, os azzurri enfrentarão Polônia, Hungria, Croácia e Bélgica.

Hoje a artilheira da equipe orientada pelo técnico Andreoli foi Emma Giacchetti com 14 pontos.

A partida consistiu em partes e contra-partes. Portugal começou muito forte e no início do segundo quarto chegou ao +18 em 12-30: no entanto, os Açores mantiveram-se em jogo e voltaram ao contacto ponto após ponto, até vencerem no final do terceiro set (47-45 , quebra a favor de 35-15). Porém, a partir desse momento, o ataque da Itália estagnou e apenas dois pontos foram marcados nos últimos dez minutos e foi fatal, já que os emocionantes contra-ataques da seleção portuguesa foram decisivos (2-23) até ao final 49-68.

Todos os jogos do Campeonato Europeu serão transmitidos ao vivo no canal FIBA no YouTube.

Itália-Portugal 49-68 (11-27; 27-17; 9-11; 2-13)

Itália: Giacchetti 14 (5/10, 1/5), Ramone* 5 (1/1, 1/5), Guzzoni* 1 (0/4, 0/1), Gorrini 5 (1/2, 1/4) ) ), Sebenito 2 (1/2, 0/1), Zucun* 8 (4/5), Piatti* 2 (1/5, 0/4), Torresani 2 (1/1), Franchini* 4 (1 /7, 0/2), Legisa 2 (1/1), Truzzola 4 (0/2 de três), Grande. Todos: Andreoli.

Portugal: Nazário 6 (1/3, 1/2), Karim 10 (2/5, 1/6), Andorinho* 8 (2/4, 0/1), Rodriguez 3 (0/4, 1/1) Fernandes 3 (0/1, 1/1), Souza, Freire* 4 (2/3, 0/1), Bixinho* (0/2, 0/1), Silva Kl.* 17 (6/13), Amaro* 9 (3/7, 0/2), carro Silva. 8 (4/5, 0/3), Vieira. Todos: Pinto.

Ao contrário das categorias Sub-20 e Sub-16 dominadas por França e Espanha, a categoria Sub-18 viu nos últimos 10 anos 8 equipas diferentes subirem ao topo do pódio: os Azzurri foram para lá em 2019 e com eles desde 2012 também Eslovénia, Lituânia e Alemanha, Bélgica e Rússia, além dos países ibéricos e transalpinos.

Quadro de Honra dos últimos 10 anos*

2023 Eslovênia

2022 Lituânia

2019 Itália

2018 Alemanha

2017 Bélgica

2016 França

2015 Espanha

2014 Rússia

2013 Espanha

2012 França

*Em 2020 e 2021, devido ao vírus Corona, a FIBA ​​​​suspendeu todas as competições juvenis