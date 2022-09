Aquisição oficial da ELEVEN Sports e Team Whistle

Grupo Dazen anunciou a aquisição de Onze esportes E a apito da equipe. Assim, continua a expansão global da plataforma, que chegou a um acordo sobre a “aquisição de atividades de mídia a nível global do Grupo ELEVEN”. Isso permitirá ao DAZN chegar a um maior número de regiões, mas também transmitir novas ligas, como a Liga Belga ou Portuguesa. No geral, esta é uma grande extensão do programa, pois a ELEVEN também possui os direitos de várias competições de futebol feminino. Além disso, graças à aquisição da Team Whistle, a empresa de mídia ELEVEN e um dos meios de comunicação esportivos mais populares nos Estados Unidos, o DAZN também visa atingir um público menor por meio das mídias sociais.

“Este é um importante passo em frente para nós. Tenho grande respeito pelas conquistas da ELEVEN e estou ansioso para trabalhar com eles“Eu anunciei Chá SegevCEO do Grupo DAZN. no mesmo comprimento de onda Mark WatsonCEO do Grupo ELEVEN: “Em nossa opinião, o DAZN é o futuro da transmissão digital de esportes e o lar perfeito para a ELEVEN. Não poderíamos estar mais animados com este acordoPor fim, fale Andrea RadrizzaniELEVEN Fundador e Presidente do Leeds United, que se juntará ao Conselho de Administração do DAZN como CEO e apoiará o desenvolvimento dos negócios do Grupo DAZN: “Temos o prazer de poder continuar a empresa de mídia esportiva que foi desenvolvida nos últimos anos com a ELEVEN. Continuamos nosso objetivo de criar um destino global para todos os fãs de esportes“.